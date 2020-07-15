Вчора госпіталізували більше ніж 200 хворих на коронавірус, серед них 61 дитина

За минулу добу ,14 липня, в лікарні України було госпіталізовано 224 хворих на коронавірусну інфекцію Covid-19.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу, передають Українські Новини.

"Були госпіталізовані 224 людини", - сказав він.

Серед 836 осіб, у яких 14 липня було підтверджено коронавірусну інфекцію, 61 дитина та 41 медпрацівник.

Всього з початку епідемії захворіли 3 967 дітей і 7 540 медпрацівників.

Згідно з повідомленням Міністерства охорони здоров'я, з початку епідемії госпіталізація знадобилася 14 658 пацієнтам.

Підключення до апарату штучної вентиляції легенів за весь час епідемії потребували 444 хворих на коронавірусну інфекцію.

Водночас станом на ранок 15 липня у лікарнях перебуває 3 935 пацієнтів, 93 з них підключені до апаратів штучної вентиляції легенів.

На амбулаторному лікуванні за весь час епідемії перебували 40 949 пацієнтів.

Серед тих, що одужали 5 186 медпрацівників.

Як повідомляли Українські Новини, 15 липня розпочався 126-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19.

Також вчені заявляють, що використання ремдесивіру для лікування коронавірусу показало ще один позитивний результат.