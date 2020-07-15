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15 липня 2020, середа, 11:00 20
Суспільство 2020-07-15T14:00:04+03:00
Українські Новини
Вчора госпіталізували більше ніж 200 хворих на коронавірус, серед них 61 дитина

Вчора госпіталізували більше ніж 200 хворих на коронавірус, серед них 61 дитина

Ольга Фандорина
Госпіталізація, Коронавірус, Хворі на коронавірус
Госпіталізація. Фото: pixabay
Госпіталізація. Фото: pixabay

За минулу добу ,14 липня, в лікарні України було госпіталізовано 224 хворих на коронавірусну інфекцію Covid-19.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу, передають Українські Новини.

"Були госпіталізовані 224 людини", - сказав він.

Серед 836 осіб, у яких 14 липня було підтверджено коронавірусну інфекцію, 61 дитина та 41 медпрацівник.

Всього з початку епідемії захворіли 3 967 дітей і 7 540 медпрацівників.

Згідно з повідомленням Міністерства охорони здоров'я, з початку епідемії госпіталізація знадобилася 14 658 пацієнтам.

Підключення до апарату штучної вентиляції легенів за весь час епідемії потребували 444 хворих на коронавірусну інфекцію.

Водночас станом на ранок 15 липня у лікарнях перебуває 3 935 пацієнтів, 93 з них підключені до апаратів штучної вентиляції легенів.

На амбулаторному лікуванні за весь час епідемії перебували 40 949 пацієнтів.

Серед тих, що одужали 5 186 медпрацівників.

Як повідомляли Українські Новини, 15 липня розпочався 126-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19.

Також вчені заявляють, що використання ремдесивіру для лікування коронавірусу показало ще один позитивний результат.

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