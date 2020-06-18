У Twitter тепер можна публікувати голосові твіти

Viber запустив функцію необмежених групових відеодзвінків, а у соціальній мережі Twitter з'явилася нова функція публікації голосових повідомлень. Про це у своєму офіційному акаунті повідомляє Twitter.

Зазначається, що тривалість голосового твіту не більше 140 секунд. Оскільки функція все ще знаходиться в процесі доопрацювання, на перший час вона буде доступна обмеженій кількості людей, а саме деяким користувачам, у яких пристрої на базі операційної системи iOS.

Якщо повідомлення виявиться довшим, ніж на 140 секунд, воно автоматично розділиться на кілька записів.

"З сьогоднішнього дня ми тестуємо нову функцію, яка зробить використання Twitter більш людяним", - йдеться в повідомленні.

Щоб записати голосове повідомлення, потрібно натиснути на іконку, яка зображує звукові хвилі.

Компанія обіцяє, що через кілька тижнів функція стане доступною для всіх власників смартфонів з iOS. Однак, в Twitter поки не повідомили, коли можливістю записувати голосові твіти зможуть скористатися.

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