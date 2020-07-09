У ВООЗ заявили про погіршення ситуації з коронавірусом у світі

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебрейесус заявив, що поширення коронавірусу "все ще прискорюється", а більшості країн поки що не вдалося його контролювати, у той час, як ВООЗ назвала ще один можливий шлях передачі коронавірусу.

Про це пише The Guardian.

"В більшій частині світу вірус не знаходиться під контролем. Стає гірше. В цей час у ВООЗ повідомляється про 11,8 + м випадках COVID-19. Понад 544 000 життів втрачено. Пандемія все ще прискорюється. Загальна кількість випадків подвоїлася за останні шість тижнів", - сказав він. Глава ВООЗ сказав, що спалах викрив глобальну і національну нерівність як у системах охорони здоров'я, так і в ширших прошарках суспільства, і що її дія мала "невиправдані успіхи", раніше досягнуті в боротьбі з хворобами.

На думку Гебреесуса, вірус зруйнував системи охорони здоров'я в деяких з найбагатших країнах світу, але і є країни, які зробили успішні заходи, хоча мали скромні кошти.

Як повідомляли Українські Новини, у ВООЗ заявили, що пандемія коронавірусної хвороби далека від завершення.

У ВООЗ не впевнені, що вченим вдасться винайти вакцину від коронавірусу.