підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Світ
  • У ВООЗ заявили про погіршення ситуації з коронавірусом у світі
09 липня 2020, четвер, 21:42 8
Світ 2020-07-09T23:30:02+03:00
Українські Новини
У ВООЗ заявили про погіршення ситуації з коронавірусом у світі

У ВООЗ заявили про погіршення ситуації з коронавірусом у світі

Валерия Драгомирова
ВООЗ, Коронавірус, Вакцина проти коронавірусу, Пандемія коронавірусу
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебрейесус заявив, що поширення коронавірусу "все ще прискорюється", а більшості країн поки що не вдалося його контролювати, у той час, як ВООЗ назвала ще один можливий шлях передачі коронавірусу.

Про це пише The Guardian.

"В більшій частині світу вірус не знаходиться під контролем. Стає гірше. В цей час у ВООЗ повідомляється про 11,8 + м випадках COVID-19. Понад 544 000 життів втрачено. Пандемія все ще прискорюється. Загальна кількість випадків подвоїлася за останні шість тижнів", - сказав він. Глава ВООЗ сказав, що спалах викрив глобальну і національну нерівність як у системах охорони здоров'я, так і в ширших прошарках суспільства, і що її дія мала "невиправдані успіхи", раніше досягнуті в боротьбі з хворобами.

На думку Гебреесуса, вірус зруйнував системи охорони здоров'я в деяких з найбагатших країнах світу, але і є країни, які зробили успішні заходи, хоча мали скромні кошти.

Як повідомляли Українські Новини, у ВООЗ заявили, що пандемія коронавірусної хвороби далека від завершення.

У ВООЗ не впевнені, що вченим вдасться винайти вакцину від коронавірусу.

Більше новин про: ВООЗ Коронавірус Вакцина проти коронавірусу Пандемія коронавірусу

Байден пообіцяв повернути співпрацю з ВООЗ, якщо п...
У Львові від коронавірусу померла лаборантка...
У Тернополі послаблюють карантин...
В Італії розробили вакцину від коронавірусу, – Dai...
Зеленський тимчасово переїхав на держдачу
У Тернополі послаблюють карантин
Новини
Зеленський тимчасово переїхав на держдачу 22:49
У Тернополі послаблюють карантин 22:18
З понеділка Британія ще більше послаблює карантин 21:58
Зеленський переїхав жити на держдачу в Конча-Заспу, яку відремонтували за держрахунок, - розслідування 21:53
Главі Фонду держмайна пропонували 800 тисяч доларів хабара за кадрові призначення 21:42
більше новин
У столичному регіоні накопичилась велика кількість проблем у спортивній сфері, - політолог Микола Спірідонов 15:10
Поліція не пустила добровольців Нацкорпусу до охопленого вогнем села на Луганщині 19:07
Печерський суд мав право приймати рішення про закриття справи по VAB банку Бахматюка, - нардепи 16:55
Дубінський розкрив скандальні подробиці ДТП за участю голови податкової Любченком 20:43
Нардеп Шахов впевнений, що ліс на Луганщині підпалили спеціально 15:59
більше новин
Завдяки Зеленському врятували українського виробника шпалер, – голова Чернігівської ОДА Прокопенко 19:53
Печерський суд мав право приймати рішення про закриття справи по VAB банку Бахматюка, - нардепи 16:55
Захворюваність на коронавірус стрімко збільшується другий день поспіль 09:53
Смертність від коронавірусу падає, а захворюваність зростає — 810 інфікованих за добу 09:22
Зеленський нагородив українських артистів. Фото: прес-служба Президента
Зеленський нагородив Тіну Кароль, Потапа та Ірину Білик до Дня Конституції за внесок у розвиток держави 10:45
більше новин
У ВООЗ заявили про погіршення ситуації з коронавірусом у світі
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok