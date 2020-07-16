У Херсонській області чиновник продав держземлю на 1,8 млн гривень

В той час, як депутату Київської облради дали 5 років в'язниці за хабар $5 тис., кіберполіція Херсонської області викрила 39-річного чиновника, який незаконно вивів земельні ділянки з державної власності в комунальну, після чого продав державну землю на 1,8 мільйона гривень,

Йому загрожує до шести років ув'язнення.

Про це зазначається в повідомленні пресслужби Кіберполіції.

Так, повідомляється, що чоловік мав доступ до Державного реєстру прав на нерухоме майно. Використовуючи службове становище, він несанкціоновано змінив інформацію в Держреєстрі речових прав на нерухоме майно щодо власників двох земельних ділянок курортного району області, загальною площею понад 80 га. Згодом, фігурант незаконно вивів ці землі з державної власності в комунальну і продав.

Шкоду, заподіяну державі, оцінюють в понад 1,8 млн гривень.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 3 ст. 362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 3 до 6 років.

Фігуранту вже оголошено про підозру. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади. Слідство триває.

Як повідомляли Українські Новини, ексглава одного з відділень "Асоціації платників податків України" попався на хабарі у пів мільйона гривень.

Також голову Кіровоградської ОДА затримали за хабар у розмірі близько 2 млн гривень.