Депутату Київської облради дали 5 років в'язниці за хабар $5 тис.

Вищий антикорупційний суд засудив депутата Київської обласної ради до 5 років позбавлення волі за одержання хабара в розмірі 5 тис. доларів.

Про це сказано в повідомленні прес-служби Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), передають Українські Новини.

"15 червня 2020 року колегією суддів Вищого антикорупційного суду оголошено обвинувальний вирок у справі про обвинувачення депутата Київської обласної ради у вимаганні та отриманні 5 тис. доларів США неправомірної вигоди", — сказано в ньому.

Зазначено, що під час судового слідства прокурором САП доведено, що протягом лютого-квітня 2019 року вказаний посадовець вимагав та отримав грошові кошти від приватного підприємця за вплив на співробітників правоохоронних органів, прокурорів і суду з метою повернення майна, яке було у нього вилучено.

Суд визнав депутата облради винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу україни, і призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років з конфіскацією частини майна, а саме автомобіля.

Вирок набирає законної чинності через тридцять днів з дня його проголошення.

Як повідомляли Українські Новини, 30 квітня суд затвердив угоду про визнання винуватості між прокуратурою і колишнім депутатом Верховної Ради Олександром Черненком (Блок Петра Порошенка) за незаконне отримання 600 тис. гривень компенсації за оренду житла в Києві та призначив йому покарання у вигляді 3 років позбавлення волі з випробувальним терміном на 3 роки і оштрафував його на 17 тис. гривень.