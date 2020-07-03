Глава одного з відділень "Асоціації платників податків України" попався на хабарі у пів мільйона гривень

Київська міська прокуратура №6 завершила досудове розслідування кримінального провадження стосовно підозри глави "Асоціація платників податків України" в заволодінні чужим майном шляхом обману, вчинене у великому розмірі, та підбурюванні до надання службовій особі неправомірної вигоди в той час, як 1 липня ексміністру екології Миколі Злочевському було висунуто підозру в даванні хабаря Ситнику та Холодницькому розміром в 5 млн доларів.

Про це повідомляє пресслужба відомства, передають Українські Новини.

Згідно з матеріалами слідства, підозрюваний ввів в оману знайомого бізнесмена про свої нібито зв'язки в регіональному управлінні ДФС і переконав останнього передати 20 тис. доларів США зазначеним посадовим особам за прийняття позитивного рішення в кримінальному провадженні, зареєстрованому щодо нього.

Правоохоронці задокументували отримання підозрюваним обумовленої суми двома частинами – 260 тис. грн і 240 тис. грн відповідно. Під час отримання другої частини коштів чоловіка затримали.

"Зараз обвинувальний акт за ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 (заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене у великому розмірі) та ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 (підбурювання до надання службовій особі неправомірної вигоди) КК України направлено до Печерського районного суду Києва для розгляду по суті ", – йдеться в повідомленні.

Санкції статей передбачають позбавлення волі на термін від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

Як повідомляли Українські Новини, прокуратура Одеської області направила до суду обвинувачувальний акт щодо пожежі в коледжі на вулиці Троїцькій, під час якої загинули 16 осіб.

Тим часом запобіжний захід колишньому президенту України не було обрано, оскільки суд вирішив викликати в якості свідків понятих, які були присутні при врученні підозри Порошенку в Державному бюро розслідування. Крім того, захист вважає прокурорів упередженими.