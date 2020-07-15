Які знаки зодіаку зіткнуться з фінансовими труднощами сьогодні — астролог

Тоді як у вівторок у Тельців, Терезів, Скорпіонів виникали проблеми у справах, в середу Овни, Діви і Риби зіткнуться з труднощами в сфері фінансів. Детальніше про те, що зірки приготували представникам цих трьох знаків зодіаку 15 липня, розкажуть Україньскі Новини.

Овен

У середу у Овнів можливі непередбачені витрати. Представникам цього знаку може запропонувати гроші в борг хтось із співробітників або друзів. Зірки запевняють, що з'явиться спокуса погодитися і взяти гроші в борг, проте це загрожує тим, що Овни можуть потрапити в боргову залежність.

Діва

У середу у Дів виникне нестабільне фінансове становище. У цей період краще утриматися від спонтанних покупок. Також зірки не радять робити інвестиції, інакше є ризик прогоріти і втратити вкладені гроші.

Риби

У Риб у цей день може ускладнитися фінансова ситуація. Поточні доходи знизяться, а витрати, навпаки, збільшаться. Зірки радять постаратися дотримуватися балансу між видатковими і прибутковими статтями бюджету і утриматися від спонтанних покупок.

Як повідомляли Українські Новини, у середу, 15 липня, в Україні очікується похолодання до +4, а також синоптики прогнозують зливи та шквальний вітер.

Також 28-29 липня можна буде спостерігати зорепад Південні дельта-Аквариди.