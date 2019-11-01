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01 листопада 2019, пʼятниця, 14:37 8
Зовнішня політика 2019-11-01T15:45:03+02:00
Українські Новини
Україна виконала 6 з 7 зобов'язань до закону про освіту, - Пристайко

Україна виконала 6 з 7 зобов'язань до закону про освіту, - Пристайко

Освіта, Українська мова, Закон про освіту, Венеціанська комісія

Україні для виконання рекомендацій Європейської комісії "За демократію через право" ("Венеціанська комісія") до закону про освіту залишилося врегулювати навчання національних меншин в приватних школах.

Про це сказав міністр закордонних справ Вадим Пристайко на брифінгу за підсумками візиту керівництва Організації Північноатлантичного договору (НАТО) в Україні, передають Українські Новини.

Він зазначив, що Україна обрала шлях захисту прав нацменшин шляхом виконання рекомендацій "Венеціанської комісії".

"6 з 7 зобов'язань вже виконано. 7-е зобов'язання - це приватні школи, яким чином на них поширюється дія закону про освіту - це зараз визначається в новому законі про повну загальну середню освіту, наші колеги з Міністерства освіти над цим зараз працюють. Я думаю, ці зміни будуть підтримані в парламенті. З цього моменту ми вважаємо, що питання, які є в угорської сторони до нас, остаточно (будуть) вирішені", - сказав Пристайко.

Він очікує, що з моменту прийняття Радою цього закону Угорщина визнає відсутність підстав для претензій до України і розблокує співробітництво України з НАТО.

Як повідомляли Українські Новини, делегація Європейської комісії "За демократію через право" ("Венеціанська комісія") прибула в Україну з метою вивчення аспектів впровадження закону про забезпечення функціонування української мови як державного.

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