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16 липня 2020, четвер, 05:50 6 Карта
Життя 2020-07-16T06:15:01+03:00
Українські Новини
Комфортна погода: синоптик дала прогноз на четвер

Комфортна погода: синоптик дала прогноз на четвер

Надежда Комендантова
Погода, Прогноз погоди, Наталка Діденко, точний прогноз погоди
Прогноз погоди в Україні Фото: pixabay
Прогноз погоди в Україні Фото: pixabay

У четвер в Україні очікується більш приємна погода – не буде аномально спекотно, холодно і майже без дощів в той час, як у Карпатах знову очікуються зливи, а днем раніше оголосили штормове попередження.

Про це у соціальній мережі Facebook написала синоптикиня Наталка Діденко.

За її прогнозом погоди, завтра в Україні температура повітря буде приємною – протягом дня очікується 22-27 градусів, а от у Карпатах місцями лише 8-14 градусів.

"Дощі і грози більш вірогідні завтра у західних областях, у Вінницькій і в другій половині дня в Житомирській області. На решті території України поле підвищеного атмосферного тиску обумовить суху, переважно сонячну, погоду. Вітер передбачається західного напрямку, невеликий, максимум помірний. Однак при грозах може бути поривчастим", – написала Діденко.

Синоптична картаСиноптична карта

У Києві також очікується комфортна погода. У столиці в четвер близько 25 градусів, без опадів, хіба що у другій половині дня, ближче до вечора, може набігти хмари і місцями можливий невеликий дощ.

Як повідомляли Українські Новини, синоптик дав докладний прогноз на все літо в Україні.

Тим часом, синоптики очікують катаклізмів в Україні через аномальну спеку.

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