На трасі під Києвом, де загинула сім'я, cталася ДТП з двома жертвами

2 людини загинули й 1 госпіталізовано в результаті дорожньо-транспортної пригоди в Києві на тій же трасі, де нещодавно в ДТП загинула сім'я з двома маленькими дітьми.

Про це сказано в повідомленні прес-служби Національної поліції, передають Українські Новини.

"В результаті зіткнення двох легкових автомобілів загинули дві людини і один потерпілий з тілесними ушкодженнями госпіталізований в лікарню", — сказано в ньому.

Згідно з повідомленням, в середу близько 15:00 в чергову частину надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими на Старообухівській трасі.

За попередньою інформацією, водій автомобіля Toyota зіткнувся з автомобілем Volkswagen, який рухався в попутному напрямку.

У результаті ДТП водій і пасажир Toyota Volkswagen загинули на місці, а водій другої машини з тілесними ушкодженнями був доставлений в лікарню.

На місці події поліцейські встановлюють обставини ДТП.

Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Як повідомляли Українські Новини, суд заарештував водія, що скоїв дорожньо-транспортну пригоду (ДТП), яка спричинила загибель 4 людей в Київській області.

За перше півріччя 2020 року в Україні сталося 57 929 дорожньо-транспортних пригод, з них 1209 — з летальним результатом. Це на 14,3% більше, ніж у 2019 році.

Президент України Володимир Зеленський виступив за довічне ув'язнення для водіїв, які у стані сп'яніння створюють аварійну ситуацію на дорозі, що несе загибель людини.