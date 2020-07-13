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13 липня 2020, понеділок, 23:51 10
Президент 2020-07-14T09:15:03+03:00
Українські Новини
В Україні хочуть ввести довічне ув'язнення за п'яні ДТП із жертвами

В Україні хочуть ввести довічне ув'язнення за п'яні ДТП із жертвами

Надежда Комендантова
ДТП, Київська область, смертельна ДТП, Антон Желепа
Водіння у п'яному вигляді. Фото: pexels
Водіння у п'яному вигляді. Фото: pexels

Виступив за довічне ув'язнення для водіїв, які у стані сп'яніння створюють аварійну ситуацію на дорозі, що несе загибель людини, Президент України Володимир Зеленський, який нещодавно скасував кримінальну відповідальність за водіння в нетверезому стані.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента, передають Українські Новини.

"Якщо водіння у п'яному стані спричинило загибель — строк покарання має бути збільшений. Можливо, до довічного ув'язнення. Я — за максимальну криміналізацію цих злочинів. Жорстко і надовго. І з максимальною розголосом... І щоб жоден суд не думав когось "відмазати", — заявив Президент.

Зеленський також звернувся до Прем'єр-міністра, щоб протягом тижня уряд підготував пропозиції щодо підвищення безпеки дорожнього руху.

"І наостанок. Ми з вами не можемо впливати на правоохоронні органи і суди, але це справа буде на моєму особистому контролі. За цим буде стежити, впевнений, вся країна. Ніхто не зрозуміє, якщо це людина, через якого загинуло таку кількість людей, якимось чином, через якісь умови чи знайомства, вийде під заставу, на свободу або на поруки", — зазначив він.

Як повідомляли Українські Новини, після резонансного ДТП Рада планує посилити покарання за водіння в нетверезому вигляді.

Поки ж винуватцеві ДТП з чотирма загиблими повідомили про підозру, йому "світить" до 10 років в'язниці.

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