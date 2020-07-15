Орендарів держприміщень звільнили від плати на період карантину: кому пощастило

Після того, як підприємці вимагали скасувати їм орендну плату, Кабінет Міністрів на період карантину повністю або частково звільнив від орендарів орендної плати за використання нерухомості, яка належить державі.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив депутат партії "Євросолідарність" Олексій Гончаренко, передають Українські Новини.

Відповідне рішення було прийнято 15 липня на засіданні Кабміну.

Згідно з повідомленням, повністю від орендної плати звільняються орендарі, які орендують приміщення для: освітніх закладів державної форми власності для кафе, їдалень, буфетів, автоматів з їжею, надання ксерокопіювальних послуг, продажу непродовольчих товарів тощо; розміщення приватних освітніх установ, державних і комунальних установ позашкільної освіти, україномовних видавництв, бібліотек, музеїв, фізкультурно-спортивних закладів, науково-дослідних установ тощо; організації концертів, побутового обслуговування, туроператорської діяльності.

Половину від загальної вартості орендної плати будуть виплачувати орендарі, які використовують державні об'єкти для розміщення: кафе, барів, закусочних, кафетеріїв (як ті, які реалізують товари підакцизної групи, так і ті, які не реалізують), ресторанів; їдалень, буфетів (які не реалізують товари підакцизної групи), інтернет-кафе і комп'ютерних клубів, ксерокопіювальної техніки; торговельних об'єктів, які спеціалізуються на продажу промислових товарів і непродовольчих товарів, які були у вжитку; виставок образотворчої та книжкової продукції, виробленої в Україні; готелів, офісних приміщень і т. п.

Також 50% від орендної плати платитимуть юридичні та фізичні особи, які є суб'єктами малого бізнесу; фізичні особи, які займаються виробництвом продукції безпосередньо на орендованих виробничих площах; суб'єкти кінематографу за умови, що вони внесені до державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів.

25% від орендної плати будуть виплачувати орендарі, які використовують державне нерухоме майно в аеропортах для розміщення: кафе, барів, закусочних, кафетеріїв (як ті, які реалізують товари підакцизної групи, так і ті, які не реалізують), ресторанів; їдалень, буфетів (які не реалізують товари підакцизної групи); торговельних об'єктів.

Як повідомляли Українські Новини, у липні Верховна Рада зменшила плату за оренду (найм) не використовується в повному обсязі майна для наймачів установ культури на період обмежень з 11 травня, пов'язаних з карантином.

30 березня Рада звільнила орендарів від плати за користування майном з моменту встановлення карантину Кабінетом Міністрів, 11 березня, до завершення карантину.