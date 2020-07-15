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15 липня 2020, середа, 20:19 7
Економіка 2020-07-15T22:45:02+03:00
Українські Новини
Орендарів держприміщень звільнили від плати на період карантину: кому пощастило

Орендарів держприміщень звільнили від плати на період карантину: кому пощастило

Надежда Комендантова
Кабмін, Оренда приміщень, Пільги, рішення Кабміну
Кабмін. Фото: menr.gov.ua
Кабмін. Фото: menr.gov.ua

Після того, як підприємці вимагали скасувати їм орендну плату, Кабінет Міністрів на період карантину повністю або частково звільнив від орендарів орендної плати за використання нерухомості, яка належить державі.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив депутат партії "Євросолідарність" Олексій Гончаренко, передають Українські Новини.

Відповідне рішення було прийнято 15 липня на засіданні Кабміну.

Згідно з повідомленням, повністю від орендної плати звільняються орендарі, які орендують приміщення для: освітніх закладів державної форми власності для кафе, їдалень, буфетів, автоматів з їжею, надання ксерокопіювальних послуг, продажу непродовольчих товарів тощо; розміщення приватних освітніх установ, державних і комунальних установ позашкільної освіти, україномовних видавництв, бібліотек, музеїв, фізкультурно-спортивних закладів, науково-дослідних установ тощо; організації концертів, побутового обслуговування, туроператорської діяльності.

Половину від загальної вартості орендної плати будуть виплачувати орендарі, які використовують державні об'єкти для розміщення: кафе, барів, закусочних, кафетеріїв (як ті, які реалізують товари підакцизної групи, так і ті, які не реалізують), ресторанів; їдалень, буфетів (які не реалізують товари підакцизної групи), інтернет-кафе і комп'ютерних клубів, ксерокопіювальної техніки; торговельних об'єктів, які спеціалізуються на продажу промислових товарів і непродовольчих товарів, які були у вжитку; виставок образотворчої та книжкової продукції, виробленої в Україні; готелів, офісних приміщень і т. п.

Також 50% від орендної плати платитимуть юридичні та фізичні особи, які є суб'єктами малого бізнесу; фізичні особи, які займаються виробництвом продукції безпосередньо на орендованих виробничих площах; суб'єкти кінематографу за умови, що вони внесені до державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів.

25% від орендної плати будуть виплачувати орендарі, які використовують державне нерухоме майно в аеропортах для розміщення: кафе, барів, закусочних, кафетеріїв (як ті, які реалізують товари підакцизної групи, так і ті, які не реалізують), ресторанів; їдалень, буфетів (які не реалізують товари підакцизної групи); торговельних об'єктів.

Як повідомляли Українські Новини, у липні Верховна Рада зменшила плату за оренду (найм) не використовується в повному обсязі майна для наймачів установ культури на період обмежень з 11 травня, пов'язаних з карантином.

30 березня Рада звільнила орендарів від плати за користування майном з моменту встановлення карантину Кабінетом Міністрів, 11 березня, до завершення карантину.

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