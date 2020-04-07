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07 квітня 2020, вівторок, 17:26 3
Бізнес 2020-04-07T17:35:43+03:00
Українські Новини
Багато орендодавців можуть піти на скасування плати за оренду у період карантину, - експерт

Багато орендодавців можуть піти на скасування плати за оренду у період карантину, - експерт

Надежда Комендантова
Карантин, Оренда приміщень, орендна плата
Орендна плата. Фото: kapitoliy.net.ua
Орендна плата. Фото: kapitoliy.net.ua

Генеральний директор консалтингової компанії NAI Ukraine Віталій Бойко вважає, що на скасування плати за оренду торгових місць на період карантину можуть піти багато орендодавців.

Про це він повідомив в інтерв'ю Українським Новинам.

"Підуть на це багато, тому що рітейлери в кризовий період більш організовані й часто виступають одним фронтом, на відміну від лендлордів, які роз'єднані та схильні до паніки", - сказав він.

Бойко зазначив, що якщо орендарям можна не платити за оренду, то для орендодавців теж мають бути поступки.

Також він рекомендує орендарям справно платити за комунальні та експлуатаційні послуги, або компромісну плату, а остаточно розбиратися вже після завершення карантину.

"У цій ситуації "lose-lose" - втрачають усі. А хто постраждає більше, залежить від терміну заморозки", - підкреслив Бойко.

Як повідомляли Українські Новини, у законі, спрямованому на забезпечення додаткових соціальних і економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавирусной хвороби (COVID-19), змінена норма про сплату оренди: замість обов'язкового звільнення від сплати передбачена лише її можливість. При цьому ТРЦ Dream Town і ТРЦ Ocean Plaza в Києві вирішили не нараховувати орендну плату орендарям в період карантину.

Рада дозволила не платити за оренду на час карантину.

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