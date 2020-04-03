Суд стягнув до держбюджету 80 млн гривень застави за екс-депутата Ради Микитася та призначив новий

Вищий антикорупційний суд стягнув в дохід держави заставу 80 млн гривень, внесену за колишнього депутата Верховної Ради Максима Микитася (депутатська група "Воля народу"), підозрюваного у привласненні 82 млн держкоштів при обміні квартир для військових Національної гвардії, і призначив йому новий запобіжний захід - заставу 100 млн гривень.

Про це Українським Новинам повідомили в Спеціалізованої антикорупційної прокуратурі (САП).

"Стягнули 80 млн гривень застави в дохід країни і призначили новий - 100 млн гривень", - сказав співрозмовник.

За його словами, на це рішення може бути подана апеляційна скарга.

Рішення було прийнято в п'ятницю після 15:00.

Суд задовольнив таким чином клопотання САП про стягнення 80 млн гривень і призначення ще 100 млн як застави.

Підставою для звернення до суду з клопотанням про стягнення застави 80 млн гривень стало порушення Микитасем одного із зобов'язань, встановленого йому судом.

Як повідомляли Українські Новини, 20 січня Микитась намагався покинути Україну, його зняли з рейсу у Великобританію.

Також суд зобов'язав Максима Микитася носити електронний браслет до 14 квітня.