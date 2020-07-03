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  • Українці заздрять білорусам, бо ті живуть у "тихій і спокійній країні", – Лукашенко
03 липня 2020, пʼятниця, 20:41 12
Світ 2020-07-03T23:15:03+03:00
Українські Новини
Українці заздрять білорусам, бо ті живуть у "тихій і спокійній країні", – Лукашенко

Українці заздрять білорусам, бо ті живуть у "тихій і спокійній країні", – Лукашенко

Елизавета Кесельман
Білорусь, Олександр Лукашенко, вибори в Білорусі
Олександр Лукашенко. Скріншот відео ОНТ
Олександр Лукашенко. Скріншот відео ОНТ

Президент Білорусі Олександр Лукашенко, який днями наказав заарештувати свого опонента Сергія Тихановського, заявив, що громадяни українці і росіяни заздрять білорусам, бо ті живуть "у безпечною і спокійною країні". Про це повідомляє БелТА.

"Головне, ми уникли воєн, живемо в безпечній, спокійній країні, де кожен, хто має малюка, може вийти на вулицю в будь-який час доби і бути спокійним. Нам заздрять люди з інших країн: наші брати-росіяни, українці. А ми живемо і не розуміємо, як це нам дісталося", — вважає Лукашенко.

Він також порівняв Білорусь з Європою і США, натякнувши на те, що, незважаючи на брак природних копалин і металів, у його країни є руки, мозок, голова на плечах.

Крім того, президент Білорусі висловився, що у світі нині панує "велика конкурентна боротьба, і білорусам в цій боротьбі треба вистояти, пройти красиво". Лукашенко вважає, що до цього привела "чи то рукотворна, чи то випадкова пандемія".

"Подивіться на Америку — найбагатша країна. Подивіться на Західну Європу — чого їм хочеться? Подивіться, що відбувається: останні події і пандемія породили в Сполучених Штатах Америки 60 млн безробітних, голодні бунти. Ми не Америка, ми не друкуємо долари. Ми навіть не Росія, якій нікуди дівати вуглеводні, золото і метали. У нас тільки руки, мозок, голова на плечах", — висловився Лукашенко.

Також він нагадав, що невдовзі в Білорусі відбудуться вибори президента. З його слів, громадяни будуть визначатися не стільки з главою держави, скільки з майбутнім країни.

"Я вже напрацювався, я вже наївся цієї президентської долі", — резюмував Лукашенко.

Як повідомляли Українські Новини, Лукашенко вважає, що жінка в Білорусі не зможе прийти до влади так як Конституція не прописана під жінку.

Крім того, він заявив, що не хоче стати останнім президентом Білорусі.

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