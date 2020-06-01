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  • У Парижі вперше після пожежі відкрили площу перед Собором Паризької Богоматері
01 червня 2020, понеділок, 11:00 9
Європа 2020-06-01T12:45:03+03:00
Українські Новини
У Парижі вперше після пожежі відкрили площу перед Собором Паризької Богоматері

У Парижі вперше після пожежі відкрили площу перед Собором Паризької Богоматері

Елизавета Кесельман
Париж, Нотр-Дам, Франція, Пожежа в Нотр-Дамі, реконструкція Нотр-Даму

В Парижі, 31 травня, вперше після пожежі в Нотрд-Дамі, відкрили площу перед Собором Паризької Богоматері, куди можуть потрапити туристи та мешканці міста. Про це передає RFI.

Наголошується, шлагбауми на вході до площі були зняті сьогодні о 15:00, встановлені рік тому через загрозу отруєння свинцем, після чого площа перед Нотр-Дам офіційно відкрили для відвідувачів. На відкритті були присутні мер Парижа Анн Ідальго і міністр культури країни Франк Ристер.

Уряд міста заявило, що рівень свинцю досить низький, тому можна дозволити парижанам і паломникам відвідувати її. Відомо, що бруківку на площі обробили мийним засобом, а 40-сантиметровий шар ґрунту замінили.

Мер Парижа Ганна Ідальго заявила, що цей момент є свого роду "ренесансом" для пам'ятника, який широко відомий як "душа Парижа".

 

Як повідомляли Українські Новини, 10 квітня, вперше після пожежі в Нотр-Дамі провели служіння у Страсну п'ятницю.

Раніше поліція Франції назвала можливу причину пожежі в Нотр-Дамі. За версією поліцейських, пожежа сталася через коротке замикання у частині будівлі, яка перебувала на реконструкції.

Крім того, рівно через рік після пожежі, 15 квітня 2020 року, в Соборі Паризької Богоматері вперше задзвонив великий дзвін.

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