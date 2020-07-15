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  • "Слуга народу" Гурін братиме участь в праймеріз на висунення кандидата в мери Києва
15 липня 2020, середа, 16:56 7
Політика 2020-07-15T18:45:02+03:00
Українські Новини
"Слуга народу" Гурін братиме участь в праймеріз на висунення кандидата в мери Києва

"Слуга народу" Гурін братиме участь в праймеріз на висунення кандидата в мери Києва

Ольга Фандорина
Слуга народу, Народний депутат, Праймеріз, вибори мера, Вибори мера Києва, Дмитро Гурін
Дмитро Гурін. Фото: glavcom.ua
Дмитро Гурін. Фото: glavcom.ua

Голова підкомітету з питань місцевого самоврядування та органів самоорганізації населення комітету Верховної Ради з питань державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, депутат Ради від фракції "Слуга народу" Дмитро Гурін заявляє, що братиме участь в праймеріз на висунення кандидата в мери Києва.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"У мене хороша новина — я йду на праймеріз мера столиці, тому що я хочу змінити Київ і тому що мене не влаштовують всі інші варіанти без варіантів", — написав він.

З слів Гуріна, 2 тижні тому київська партійна організація "Слуги народу" розробила порядок відбору єдиного кандидата від партії.

При цьому депутат поставив під сумнів проведення повноцінної процедури праймеріз.

"Це повноцінна процедура — з поданням програм, дебатами, кількома рівнями відбору і великою кількістю уваги від ЗМІ. Але виглядає так, що на нас забили і жодної повноцінної процедури праймеріз не буде, а буде замість неї черговий конкурс краси — і, замість можливості вибору, ми знову отримаємо кота в мішку. Тому я вирішив не чекати, поки оголосять збір документів для кандидатів (бо виглядає так, що можуть і не оголосити) і заявити про своє рішення", — підкреслив Гурін.

Як повідомляли Українські Новини, депутати Ради від "Слуги народу" Олександр Дубинський, Олександр Качура, Микола Тищенко та Ірина Верещук заявили про участь у праймеріз на висунення кандидата в мери Києва.

Голова фракції "Слуга народу" в Раді Давид Арахамія повідомив, що партія має намір оголосити результати праймеріз в кінці липня.

Дубінський також братиме участь в праймеріз на висунення кандидата в мери Києва.

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