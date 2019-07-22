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22 липня 2019, понеділок, 13:26 56
Вибори 2019-07-22T15:00:03+03:00
Українські Новини
Дмитро Гурін з великим відривом переміг на 218-му окрузі в Києві

Дмитро Гурін з великим відривом переміг на 218-му окрузі в Києві

Кандидат у депутати Верховної Ради від партії "Слуга народу", підприємець Дмитро Гурін виграв вибори в депутати Верховної Ради в одномандатному виборчому окрузі №218 у Києві.

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Згідно з ним, Гурін набрав 41,32%, або 27 128 голосів виборців за результатами підрахунку 94,8% електронних протоколів дільничних комісій.

Найближча його суперниця, директор "Фонду Олександра Третьякова", самовисуванка Муха Вікторія набрала 21,71% або 14 254 голоси.

Третє місце зайняв кандидат від партії "Сила і честь" Олександр Гончаренко - він набрав 7,91% або 5 198 голосів.

37-річний Гурін народився в Хмельницькому, освіта вища, фізична особа - підприємець, безпартійний, проживає в Києві.

Все по округу №218 балотувалося 14 кандидатів.

Кандидати від "Слуги народу", за попередніми результатами, лідирують у всіх округах Києва, а також переважній більшості округів Дніпропетровської, Одеської, Миколаївської, Кіровоградської, Запорізької областей.

Як повідомляли Українські Новини, на даними консорціуму "Національний exit-poll-2019", на виборах Ради 44,2% виборців проголосували за партію "Слуга народу", 11,4% - "Опозиційну платформу - За життя", 8,8% - "Європейську солідарність".

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