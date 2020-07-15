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15 липня 2020, середа, 11:18 23
Медицина 2020-07-15T14:00:03+03:00
Українські Новини
МОЗ має намір переглянути критерій для поділу країн на "червону" і "зелену" зони

МОЗ має намір переглянути критерій для поділу країн на "червону" і "зелену" зони

Валерия Драгомирова
Зелена зона, Мінздрав, червона зона
Коронавірус. Фото: twitter.com/imfnews
Коронавірус. Фото: twitter.com/imfnews

Міністерство охорони здоров'я розглядає можливість збільшення критерію для поділу держав на "червону зону" та "зелену зону" до 55 активних хворих на коронавірус на 100 тис. населення замість 40.

Про це в ході брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"Коли ми приймали рішення, перед 22 червня, саме критерій 40 активних хворих на 100 тис. населення і був впроваджений в Україні. Перед 1 липня країни Європейського Союзу змінили критерій інцидентності. Ми також стежимо за цим, ми не виключаємо, що будемо переглядати ці критерії", - сказав він.

При цьому, у зв'язку із збільшенням кількості активних хворих в Україні (за словами Степанова, зараз показник становить понад 62 на 100 тис. населення), було внесено пропозицію щодо збільшення критерію для поділу країн на "червону" і "зелену" зони до 55 на 100 тис. населення.

"Тобто країни, які будуть мати більш 55, будуть потрапляти в перелік "червоної" зони", - прокоментував міністр.

Також Степапнов не виключив перехід від критерію кількості активних хворих до критерію інцидентності.

Діючий критерій поділу - 40 активних хворих на 100 тис. населення.

Рішення про збільшення або зміну критерію повинен прийняти Кабінет Міністрів.

Як повідомляли Українські Новини, для українців відкрили кордони Ліван та Багамькі острови, тим самим розширивши список країн, в які можна виїжджати, до 25.

Крім того, у МОЗ розповіли, що для дострокового припинення самоізоляції необхідно здати тест на коронавірус – де саме це можна зробити.

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