В Україні запрацював Spotify. Чим музичний сервіс відрізняється від інших

В Україні сьогодні запрацював музичний стриминговый сервіс Spotify, який буде доступний всім користувачам додатків на iOS і Android. Вартість стандартної підписки на місяць, яка надає повний доступ — 4,99 долара, передають Українські Новини.

З 15 липня сервіс потокової музики Spotify офіційно доступний в Україні. Стандартна підписка коштує $4,99 на місяць.

Сімейний Spotify Premium з доступом для шести користувачів становить $7,99 в місяць, Spotify DUO з оновлюваним плейлистом для двох — $6,49 в місяць і Spotify Premium для студентів — $2,49 на місяць.

Переваги сервісу

Також сервісом можна користуватися безкоштовно. Для цього потрібно зайти зі свого смартфона в Play Store або AppStore, і завантажити цей додаток. Але в безкоштовному доступі буде з'являтися реклама. Також не буде можливості завантажити музику для відтворення оффлайн.

Також плейлисти створені спеціально для українських користувачів з популярними українськими виконавцями.

Також є можливість створити персональні музичні рекомендації та інтегрувати з Instagram.

Редактори і користувачі створили в ньому більш двох мільярдів унікальних плейлистів. Чим більше слухаєте музики в Spotify, тим більше сервіс знаходить збігів зі смаками інших користувачів.

Чим відрізняється Spotify від Apple Music

Сервіс Spotify відрізняється від Apple Music та інших сервісів потокової музики. Користувачі можуть індивідуально підбирати плейлисти, а також сервіс пропонує найбільш підходящі треки для кожної конкретної людини.

Крім того, інтерфейс програми побудований на підборі музики за індивідуальним перевагам.

Що стосується Apple Music, користувачам доступний лише безкоштовний тестовий період в три місяці.

Чим відрізняється Spotify від Google Play музика

Google Play музика можна користуватися через браузер на комп'ютері. Відрізняється тим, що аби прослуховувати музику, потрібно заплатити, на відміну від Spotify. Однак, сервіс пропонує місяць безкоштовного пробного періоду. Крім того, музику можна зберігати на пристрій слухати в автономному режимі.

За даними на лютий 2018 року, Apple Music було 36 мільйонів передплатників, а у Spotify — понад 157 мільйонів, у 71 мільйона з них — платна підписка.

Крім того, основну виручку сервісу приносять підписки. Частина доходів надходить від реклами, яку обов'язково ставлять між піснями безкоштовним користувачам сервісу. Музикантам і лейблам Spotify виплачує авторські відрахування.

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