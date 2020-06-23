Оперний театр у Барселоні дав концерт для 2,3 тисяч домашніх рослин

У той час, як у квітні Іспанія послабила карантин для дітей, після коронавірусного карантину опера Барселони відновила свою роботу незвичайним концертом - замість глядачів у залі були тисячі живих рослин.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Великий оперний театр Барселони "Лісеу" відкрив свою роботу після більш ніж трьох місяців карантину концертом для 2300 квітів, які потім подарують медикам.

За словами організаторів, таким кроком вони хотіли показати абсурдність ситуації під час епідемії коронавірусу, яка позбавила людей можливості бути присутнім в залі, а також засвідчити цим концертом цінність мистецтва і природи і надію на повернення до нормального життя. Попри відсутність людей у залі, театр зробив всі стандартні оголошення з попередженнями про початок вистави, а музиканти виходили на поклін до аудиторії.

Усі 2292 рослини в горщиках подарують працівникам системи охорони здоров'я, які лікують хворих на коронавірус.

Нагадаємо, раніше Іспанія почала приймати перших туристів з Німеччини.