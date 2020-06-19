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19 червня 2020, пʼятниця, 10:06 7
Шоу-бізнес 2020-06-19T10:45:01+03:00
Українські Новини
Сьогодні Боб Ділан випустив 39-й студійний альбом Rough and Ways Rowdy

Сьогодні Боб Ділан випустив 39-й студійний альбом Rough and Ways Rowdy

Елизавета Кесельман
Музика, Легенда, Боб Ділан
Боб Ділан випускає новий альбом сьогодні. Скріншот:
Боб Ділан випускає новий альбом сьогодні. Скріншот:

Легендарний американський артист і музикант Боб Ділан сьогодні, 19 червня, випустив 39-й студійний альбом Rough and Rowdy Ways. Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

Альбом Rough and Rowdy Ways став першим альбомом виконавця за вісім років. В ньому міститися виключно нові пісні, після виходу збірки Tempest у 2012 році. Згодом музикант презентував ще три платівки - Shadows in the Night (2015), Fallen Angels (2016) і Triplicate (2017), проте вони складалися з каверів пісень, раніше записаних класиками американської музики, в тому числі Френком Сінатрою, Гарольдом Арленом і Сайєм Коулманом.

Bob Dylan (@bobdylan) June 19, 2020

Як повідомляли Українські Новини, Боб Ділан став першим рок-музикантом, нагородженим Нобелівською премією з літератури.

В 2017 році Бобу Ділану присудили премію за "створення нових поетичних виразів у видатної американської пісенної традиції". Авторитетне видання The Rolling Stone називає його другим найбільш важливим виконавцем в історії після британців The Beatles.

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