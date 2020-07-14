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14 липня 2020, вівторок, 21:45 6
Життя 2020-07-14T22:45:02+03:00
Українські Новини
Музичний сервіс Spotify запрацює в Україні з 15 липня

Музичний сервіс Spotify запрацює в Україні з 15 липня

Елена Новикова
Музика, стрімінговий сервіс, музичний сервіс, Spotify
Spotify. Фото: Facebook/Spotify
Spotify. Фото: Facebook/Spotify

Музичний стрімінговий сервіс Spotify з 15 липня починає роботу в Україні, тоді як Євросоюз почав антимонопольне розслідування проти компанії Apple. Про це сказано в повідомленні пресслужби сервісу, передають Українські Новини.

"Найпопулярніший у світі музичний стрімінговий сервіс тепер доступний в Україні", — сказано в ньому.

Наразі сервіс використовують більш ніж 286 мільйонів людей у всьому світі.

Сервіс доступний безкоштовно чи за підпискою на Spotify Premium, яка дозволяє слухати музику без реклами.

Крім старту в Україні, Spotify також почав роботу в Молдові, Казахстані, Білорусі, Росії, Албанії, Боснії і Герцеговині, Хорватії, Косово, Чорногорії, Сербії, Словенії та Північної Македонії.

Spotify Premium відкриває доступ до повного пакету послуг сервісу за 4,99 долара на місяць.

Вартість сімейного тарифу Spotify Premium становитиме 7,99 долара в місяць, до нього може підключитися до 6 членів сім'ї.

Spotify Premium для студентів доступний за ціною 2,49 долара на місяць.

З запуском Spotify в Україні та у 12 інших країнах сервіс буде доступний в загальному на 92 ринках.

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