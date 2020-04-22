Кабмин утвердил порядок использования средств фонда борьбы с коронавирусом

Кабинет Министров в среду утвердил порядок использования средств фонда борьбы с коронавирусом COVID-19.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов, передают Українськi Новини.

"22 апреля правительство утвердило порядок направления средств "Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями" на соответствующие направления. Финансирование фонда, согласно закону "О государственном бюджете Украины на 2020 год", составляет 64,7 млрд гривен", - говорится в сообщении.

Средства фонда будут направляться на:

предоставление денежной помощи гражданам, в том числе лицам пожилого возраста, в связи с негативными последствиями распространения на территории Украины COVID-19;

оказание единовременной денежной помощи членам семей медицинских и других работников учреждений здравоохранения, которые умерли от COVID-19;

меры, направленные на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий COVID-19.

Указывается, что финансирование будет осуществляться на основании обращений главных распорядителей бюджетных средств к правительству.

После того как обращение будет обработано и утверждено Кабмином, окончательное решение о направлении необходимой суммы будут принимать члены комитета Верховной Рады по вопросам бюджета.

Отмечается, контроль за расходованием средств фонда будет осуществляться представителями законодательной и исполнительной ветвей власти.

По завершении каждого месяца распорядители в течение пяти дней должны будут направить информацию об использовании денег комитету Рады по вопросам бюджета, правительству и Министерству финансов.

Отдельный мониторинг использования бюджетных средств будет осуществляться непосредственно Минфином.

Постановление Кабинета министров

Как сообщали Українські Новини, Кабмин продлил карантин до 11 мая.

Также Кабмин принял решение не учитывать 1 тысячу гривен помощи при рассчете субсидий.