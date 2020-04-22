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22 апреля 2020, среда, 14:40 376
Кабмин 2020-04-22T14:41:06+03:00
Українські Новини
Кабмин утвердил порядок использования средств фонда борьбы с коронавирусом

Кабмин утвердил порядок использования средств фонда борьбы с коронавирусом

Елена Новикова
Финансирование, Коронавирус, коронавирус в Украине, Фонд борьбы с коронавирусом
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

Кабинет Министров в среду утвердил порядок использования средств фонда борьбы с коронавирусом COVID-19.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов, передают Українськi Новини.

"22 апреля правительство утвердило порядок направления средств "Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями" на соответствующие направления. Финансирование фонда, согласно закону "О государственном бюджете Украины на 2020 год", составляет 64,7 млрд гривен", - говорится в сообщении.

Средства фонда будут направляться на:

  • предоставление денежной помощи гражданам, в том числе лицам пожилого возраста, в связи с негативными последствиями распространения на территории Украины COVID-19;
  • оказание единовременной денежной помощи членам семей медицинских и других работников учреждений здравоохранения, которые умерли от COVID-19;
  • меры, направленные на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий COVID-19.

Указывается, что финансирование будет осуществляться на основании обращений главных распорядителей бюджетных средств к правительству.

После того как обращение будет обработано и утверждено Кабмином, окончательное решение о направлении необходимой суммы будут принимать члены комитета Верховной Рады по вопросам бюджета.

Отмечается, контроль за расходованием средств фонда будет осуществляться представителями законодательной и исполнительной ветвей власти.

По завершении каждого месяца распорядители в течение пяти дней должны будут направить информацию об использовании денег комитету Рады по вопросам бюджета, правительству и Министерству финансов.

Отдельный мониторинг использования бюджетных средств будет осуществляться непосредственно Минфином.

Постановление Кабинета министровПостановление Кабинета министров

Как сообщали Українські Новини, Кабмин продлил карантин до 11 мая.

Также Кабмин принял решение не учитывать 1 тысячу гривен помощи при рассчете субсидий.

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