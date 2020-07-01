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01 липня 2020, середа, 14:55 11
Фінанси 2020-07-01T16:45:02+03:00
Українські Новини
На боротьбу з COVID-19 з бюджету витрачено 3,2 млрд грн, — Мінфін

На боротьбу з COVID-19 з бюджету витрачено 3,2 млрд грн, — Мінфін

Кира Молчанова
Держбюджет, Коронавірус, коронавірус в Україні, боротьба з коронавірусом
Гроші. Фото: pexels
Гроші. Фото: pexels

Міністерство фінансів констатує, що на запобігання поширення коронавіруса витрачено понад 3,2 млрд гривень бюджетних коштів в той час, як  30 червня кількість виявлених випадків захворювання на COVID-19 в Україні збільшилася на 664 до 44 998, кількість померлих від захворювання - на 14 осіб до 1 173 порівняно з попередньою добою.

Про це йдеться у повідомленні Мінфіну, передають Українські Новини.

"За даними Держказначейства, станом на 25 червня за рахунок бюджетів усіх рівнів здійснено платежів на суму 3,25 млрд гривень: 911 млн гривень з держбюджету і 2, 336 млн гривень з місцевих бюджетів", — йдеться в повідомленні міністерства.

Також вказується, за червень витрачено 624 млн гривень на запобігання і протидію поширенню коронавірусу.

Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада створила у державному бюджеті на 2020 рік фонд боротьби з коронавірусом в розмірі 64,7 млрд гривень.

Кошти фонду спрямовуватимуться на надання грошової допомоги громадянам, які у тому числі особам літнього віку, у зв'язку з негативними наслідками поширення на території України COVID-19; надання одноразової грошової допомоги членам сімей медичних та інших працівників закладів охорони здоров'я, які померли від COVID-19; заходи, спрямовані на запобігання виникнення та поширення, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій і пандемій COVID-19.

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