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15 липня 2020, середа, 13:10 6
Політика 2020-07-15T13:45:07+03:00
Українські Новини
У Дніпропетровській області посилили карантин

У Дніпропетровській області посилили карантин

Ольга Фандорина
Карантин, Дніпропетровська область, Послаблення карантину, карантин в Дніпрі
Карантин. Фото: Pexels
Карантин. Фото: Pexels

В Дніпровській області ввели посилення карантину – обмежили роботу нічних клубів, кафе, ресторанів, барів та закладів культури після 23:00.

Про це повідомляє пресслужба Дніпропетровської ОДА.

Роботу цих закладів заборонили до 7:00. Виняток - кінотеатри та заклади, які працюють на винос.

Таке рішення прийняв Кабінет міністрів України, на місцевому рівні його підтвердила обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Зазначимо, станом на сьогодні, у Дніпропетровській області 1155 випадків коронавірусу.

Як повідомляли Українські Новини, у Рівненській області послабили карантин і дозволили працювати закладам культури і кінотеатрам.

Також у Чернівецькій області, де за даними на 14 липня зафіксували 5 184 випадків зараження коронавірусною інфекцією COVID-19, вирішили послабити карантин. Дозволена робота установ культури з обмеженнями, а також до 23:00 дозволена робота розважальних закладів.

Послаблення карантину введено і в Донецькій області –  послабили обмеження роботи розважальних та закладів громадського харчування.

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