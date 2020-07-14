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14 липня 2020, вівторок, 15:35 7
Суспільство 2020-07-14T16:45:02+03:00
Українські Новини
У Донецькій області послабили карантин. Що дозволяється

У Донецькій області послабили карантин. Що дозволяється

Ирина Николенко
Карантин, Коронавірус, Послаблення карантину, карантин в Донецькій області
Карантин. Фото: Pexels
Карантин. Фото: Pexels

В той час, як карантин в Україні хочуть продовжити до середини серпня, в Донецькій області карантин послабили. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Донецької обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

Так, згідно з рішенням обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, послабили обмеження роботи розважальних та закладів громадського харчування.

"Відтепер розважальним закладам та суб'єктам господарської діяльності з надання послуг громадського харчування з організацією дозвілля або без нього (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетерії, буфети і т. д.) дозволено працювати з 7:00 до 23:00 годин", – йдеться в повідомленні.

Крім того, не обмежується можливість надавати вночі послуги громадського харчування з адресної доставки замовлень і замовлень на винос.

Однак, забороняється робота після 23:00 до 7:00 годин ранку закладів культури, крім кінотеатрів.

Раніше Українські Новини повідомляли, в Одесі посилили карантинні заходи, забороняється працювати вночі нічних клубах і ресторанах.

Тим часом Ляшко назвав області з найменшим ризиком зараження коронавірусом.

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