У декількох районах Києва відключать гарячу воду: список адрес

У Святошинському районі Києва відключать водопостачання через гідравлічні випробування до 27 липня після того, як в частині Києва відключили воду через ремонтні роботи. Про це повідомляє пресслужба КП "Київтеплоенерго", передають Українські Новини.

Як повідомляє "Київтеплоенерго", у зв'язку з гідравлічними випробуваннями теплових мереж, у Святошинському районі буде відсутня гаряча вода до 27 липня.

Список адрес у Святошинському районі

Також по 20 липня буде відсутня гаряча вода у зв'язку з проведенням гідравлічних випробувань теплових мереж в Оболонському, Подільському та Солом'янському районах.

Список адрес в Оболонському районі

В Оболонському районі відключать воду. Скріншот КП "Київтеплоенерго"

Список адрес у Подільському районі

Список адрес у Солом'янському районі

У Солом'янському районі відключать воду. Скріншот КП "Київтеплоенерго"

Раніше Українські Новини повідомляли, гарячу воду відключать у 3 районах столиці до 30 червня у зв'язку з гідравлічними випробуваннями теплових мереж.

З 12 травня в Києві почали відключати гарячу воду у зв'язку з гідравлічними випробуваннями.