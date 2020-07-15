У декількох районах Києва відключать гарячу воду: список адрес

У Святошинському районі Києва відключать водопостачання через гідравлічні випробування до 27 липня після того, як в частині Києва відключили воду через ремонтні роботи. Про це повідомляє пресслужба КП "Київтеплоенерго", передають Українські Новини. Як повідомляє "Київтеплоенерго", у зв'язку з гідравлічними випробуваннями теплових мереж, у Святошинському районі буде відсутня гаряча вода до 27 липня. Список адрес у Святошинському районі Також по 20 липня буде відсутня гаряча вода у зв'язку з проведенням гідравлічних випробувань теплових мереж в Оболонському, Подільському та Солом'янському районах. Список адрес в Оболонському районі В Оболонському районі відключать воду. Скріншот КП "Київтеплоенерго" Список адрес у Подільському районі Список адрес у Солом'янському районі У Солом'янському районі відключать воду. Скріншот КП "Київтеплоенерго" Раніше Українські Новини повідомляли, гарячу воду відключать у 3 районах столиці до 30 червня у зв'язку з гідравлічними випробуваннями теплових мереж. З 12 травня в Києві почали відключати гарячу воду у зв'язку з гідравлічними випробуваннями.