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30 червня 2020, вівторок, 23:58 7
Економіка 2020-07-01T08:45:03+03:00
Українські Новини
У Києві пройдуть масштабні відключення води: список адрес

У Києві пройдуть масштабні відключення води: список адрес

Надежда Комендантова
Київ, Відключення води, Київводоканал
Вода.
Вода.

З 1 липня в Києві пройдуть відключення холодної води. Як повідомляє Київводоканал, це пов'язано з плановими ремонтними роботами. Мешканцям необхідно зробити запаси, оскільки води не буде добу.

Водопостачання не буде за такими адресами:

1 липня з 9.30 до 2 липня 8.00:

  • вулиця Ревуцького, 40, 42в,
  • проспект Бажана, 1т, 30, 30/1, 36а,
  • 1 липня з 9.00 до 19.00
  • вулиця Кирилівська, 99

1 липня з 10.00 до 21.00:

вулиця Предславинська, 31/9, 29, 25, 19, 21, 9, 11-13, 12, 14, 24, 26а

вулиця Лабораторна, 8

вулиця Велика Васильківська, 89, 91, 95, 97, 101

Комунальники нагадують про необхідність заздалегідь запастися водою.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві почали відключати гарячу воду з-за гідравлічних випробувань з 12 травня.

Крім того, РНБО прогнозує в Україні дефіцит води. За інформацією Державного агентства водних ресурсів, останні п'ять років в Україні були маловодні, тому існує ймовірність виникнення дефіциту води в басейнах деяких річок.

 

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