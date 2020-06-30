У Києві пройдуть масштабні відключення води: список адрес

З 1 липня в Києві пройдуть відключення холодної води. Як повідомляє Київводоканал, це пов'язано з плановими ремонтними роботами. Мешканцям необхідно зробити запаси, оскільки води не буде добу. Водопостачання не буде за такими адресами: 1 липня з 9.30 до 2 липня 8.00: вулиця Ревуцького, 40, 42в, проспект Бажана, 1т, 30, 30\/1, 36а, 1 липня з 9.00 до 19.00 вулиця Кирилівська, 99 1 липня з 10.00 до 21.00: вулиця Предславинська, 31\/9, 29, 25, 19, 21, 9, 11-13, 12, 14, 24, 26а вулиця Лабораторна, 8 вулиця Велика Васильківська, 89, 91, 95, 97, 101 Комунальники нагадують про необхідність заздалегідь запастися водою. Як повідомляли Українські Новини, у Києві почали відключати гарячу воду з-за гідравлічних випробувань з 12 травня. Крім того, РНБО прогнозує в Україні дефіцит води. За інформацією Державного агентства водних ресурсів, останні п'ять років в Україні були маловодні, тому існує ймовірність виникнення дефіциту води в басейнах деяких річок.