На Прикарпатті відновили газопровід, зруйнований паводком

В селі Назавизів Надвірнянського району відновили газопровід, який був зруйнований в результаті повені. Про це повідомила Івано-Франківська облдержадміністрація.

"В селі Назавизів Надвірнянського району відновили газопровід, зруйнований стихією 23-24 червня", – йдеться в повідомленні.

В ОДА нагадали, що в селі Назавизів повінь розмила береги і газопровід опинився у руслі річки. Без газу залишилися понад тисячі осіб у селах Гвізд і Мирне.

Зараз в області роботи з ліквідації наслідків повені тривають. Без газопостачання залишаються понад 2 тисяч абонентів у Надвірнянському, Коломийському, Рожнятівському, Косівському та Калуському районах.

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