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15 липня 2020, середа, 12:00 265
Політика 2020-07-15T14:00:03+03:00
Українські Новини
На Прикарпатті відновили газопровід, зруйнований паводком

На Прикарпатті відновили газопровід, зруйнований паводком

Ольга Фандорина
газопровід
Газопровід
Газопровід

В селі Назавизів Надвірнянського району відновили газопровід, який був зруйнований в результаті повені. Про це повідомила Івано-Франківська облдержадміністрація.

"В селі Назавизів Надвірнянського району відновили газопровід, зруйнований стихією 23-24 червня", – йдеться в повідомленні.

В ОДА нагадали, що в селі Назавизів повінь розмила береги і газопровід опинився у руслі річки. Без газу залишилися понад тисячі осіб у селах Гвізд і Мирне.

Зараз в області роботи з ліквідації наслідків повені тривають. Без газопостачання залишаються понад 2 тисяч абонентів у Надвірнянському, Коломийському, Рожнятівському, Косівському та Калуському районах.

Як повідомляли Українські Новини, прокуратура Івано-Франківської області розпочала кримінальне провадження за фактом вирубки лісів, що ймовірно призвело до стихійного лиха на території Прикарпаття.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляє, що внаслідок погіршення погодних умов в західних регіонах знищено 120 мостів.

у Зеленського розповіли, як допоможуть з житлом людей, чиї будинки постраждали під час повені.

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