Пластикове посвідчення водія можна забрати в сервісних центрах МВС без черги: як це зробити

У мобільних сервісних центрах МВС, які в червні відновили роботу, можна забрати пластикові посвідчення водія без черги. Про це повідомляє пресслужба МВС на своїй сторінці в Facebook, передає Українські Новини.

Відтепер українці можуть забрати пластикове посвідчення водія у сервісних центрах МВС без черги.

"Правда, перед цим замов його онлайн через Електронний кабінет водія", – йдеться в повідомленні.

Водійське посвідчення можна отримати без черги. Фото: Facebook/МВС

Що треба зробити

Спочатку необхідно авторизуватися в електронному кабінеті водія.

Далі перейти в блок "Електронні послуги" та вибрати "Відновлення та обмін водійського посвідчення".

Після цього заповнити обов'язкові поля і прикріпити сканкопію медичної довідки з обох сторін одним файлом (.pdf).

Вибрати місце отримання документа.

Підписати заявку кваліфікаційної електронної підписки.

Далі оплатити послугу особистою банківською картою.

Після цього потрібно перевірити свою електронну пошту – на неї автоматично надійде квитанція про оплату.

Потім очікувати зміну статусу в Електронному кабінеті водія на "Оброблено".

І вже після цього погодити отримання пластикового водійського посвідчення в обраному сервісному центрі МВС.

Як повідомляли Українські Новини, МВС ініціює дозвіл сервісним центрам проводити державну реєстрацію та перереєстрацію транспортних засобів через суб'єктів господарювання, які стоять на обліку в Головному сервісному центрі МВС і здійснюють продаж нових автомобілів.

Крім того, МВС ініціює заборону державної реєстрації автомобілів, які були ввезені в Україну як такі, що підлягають утилізації.