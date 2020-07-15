Пластикове посвідчення водія можна забрати в сервісних центрах МВС без черги: як це зробити

У мобільних сервісних центрах МВС, які в червні відновили роботу, можна забрати пластикові посвідчення водія без черги. Про це повідомляє пресслужба МВС на своїй сторінці в Facebook, передає Українські Новини. Відтепер українці можуть забрати пластикове посвідчення водія у сервісних центрах МВС без черги. "Правда, перед цим замов його онлайн через Електронний кабінет водія", – йдеться в повідомленні. Водійське посвідчення можна отримати без черги. Фото: Facebook\/МВС Що треба зробити Спочатку необхідно авторизуватися в електронному кабінеті водія. Далі перейти в блок "Електронні послуги" та вибрати "Відновлення та обмін водійського посвідчення". Після цього заповнити обов'язкові поля і прикріпити сканкопію медичної довідки з обох сторін одним файлом (.pdf). Вибрати місце отримання документа. Підписати заявку кваліфікаційної електронної підписки. Далі оплатити послугу особистою банківською картою. Після цього потрібно перевірити свою електронну пошту – на неї автоматично надійде квитанція про оплату. Потім очікувати зміну статусу в Електронному кабінеті водія на "Оброблено". І вже після цього погодити отримання пластикового водійського посвідчення в обраному сервісному центрі МВС. Як повідомляли Українські Новини, МВС ініціює дозвіл сервісним центрам проводити державну реєстрацію та перереєстрацію транспортних засобів через суб'єктів господарювання, які стоять на обліку в Головному сервісному центрі МВС і здійснюють продаж нових автомобілів. Крім того, МВС ініціює заборону державної реєстрації автомобілів, які були ввезені в Україну як такі, що підлягають утилізації.