Мобільні сервісні центри МВС приймають тричі на тиждень

Мобільні сервісні центри Міністерства внутрішніх справ відновили роботу в той час, як в Україні послабили карантин. Про це повідомила пресслужба Головного сервісного центру МВС на своїй сторінці в Facebook, передають Українські Новини. В пресслужбі повідомляють, що мобільні центри знову відновили роботу. Кожен пересувний сервісний центр оснащений сучасним обладнанням та надає послуги стаціонарних сервісних центрів МВС. Послуги: реєстрація і перереєстрація транспортних засобів; заміна водійського посвідчення; видача міжнародного водійського посвідчення. Мобільні сервісні центри МВС можуть обслуговувати громадян у віддалених куточках країни. Щоб мобільний сервісний центр МВС прибув в населений пункт, потрібно звернутися в органи місцевого самоврядування. Обслуговують громадян в МСЦ МВС два адміністратори і фахівець експертної служби МВС. Дні роботи мобільних сервісних центрів МВС: середа, четвер, п'ятниця. Мобільний сервісний центр МВС. Фото: МВС Як повідомляли Українські Новини, МВС знову запустило пересувні сервісні центи, в яких можна отримати ті ж послуги, що і в стаціонарних сервісних центрах. З 1 червня 2020 року Міністерство внутрішніх справ запустило в штатному режимі роботу системи фіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в Києві і в Київській області.