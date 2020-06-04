Мобільні сервісні центри МВС приймають тричі на тиждень

Мобільні сервісні центри Міністерства внутрішніх справ відновили роботу в той час, як в Україні послабили карантин.

Про це повідомила пресслужба Головного сервісного центру МВС на своїй сторінці в Facebook, передають Українські Новини.

В пресслужбі повідомляють, що мобільні центри знову відновили роботу. Кожен пересувний сервісний центр оснащений сучасним обладнанням та надає послуги стаціонарних сервісних центрів МВС.

Послуги:

реєстрація і перереєстрація транспортних засобів;

заміна водійського посвідчення;

видача міжнародного водійського посвідчення.

Мобільні сервісні центри МВС можуть обслуговувати громадян у віддалених куточках країни. Щоб мобільний сервісний центр МВС прибув в населений пункт, потрібно звернутися в органи місцевого самоврядування.

Обслуговують громадян в МСЦ МВС два адміністратори і фахівець експертної служби МВС.

Дні роботи мобільних сервісних центрів МВС: середа, четвер, п'ятниця.

Мобільний сервісний центр МВС. Фото: МВС

Як повідомляли Українські Новини, МВС знову запустило пересувні сервісні центи, в яких можна отримати ті ж послуги, що і в стаціонарних сервісних центрах.

З 1 червня 2020 року Міністерство внутрішніх справ запустило в штатному режимі роботу системи фіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в Києві і в Київській області.