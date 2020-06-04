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04 червня 2020, четвер, 06:40 7 Інфографіка
Силові структури 2020-06-04T07:00:02+03:00
Українські Новини
Мобільні сервісні центри МВС приймають тричі на тиждень

Мобільні сервісні центри МВС приймають тричі на тиждень

Ирина Николенко
мвс, сервісний центр, мобільний сервісний центр
Мобільні сервіси МВС відновили роботу. Фото: pixabay
Мобільні сервіси МВС відновили роботу. Фото: pixabay

Мобільні сервісні центри Міністерства внутрішніх справ відновили роботу в той час, як в Україні послабили карантин. 

Про це повідомила пресслужба Головного сервісного центру МВС на своїй сторінці в Facebook, передають Українські Новини.

В пресслужбі повідомляють, що мобільні центри знову відновили роботу. Кожен пересувний сервісний центр оснащений сучасним обладнанням та надає послуги стаціонарних сервісних центрів МВС.

Послуги:

  • реєстрація і перереєстрація транспортних засобів;
  • заміна водійського посвідчення;
  • видача міжнародного водійського посвідчення.

Мобільні сервісні центри МВС можуть обслуговувати громадян у віддалених куточках країни. Щоб мобільний сервісний центр МВС прибув в населений пункт, потрібно звернутися в органи місцевого самоврядування.

Обслуговують громадян в МСЦ МВС два адміністратори і фахівець експертної служби МВС.

Дні роботи мобільних сервісних центрів МВС: середа, четвер, п'ятниця.

Мобільний сервісний центр МВС. Фото: МВСМобільний сервісний центр МВС. Фото: МВС

Як повідомляли Українські Новини, МВС знову запустило пересувні сервісні центи, в яких можна отримати ті ж послуги, що і в стаціонарних сервісних центрах.

З 1 червня 2020 року Міністерство внутрішніх справ запустило в штатному режимі роботу системи фіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в Києві і в Київській області.

 

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