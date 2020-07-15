МВС ініціює заборону на держреєстрацію авто, які підлягають утилізації. Що це значить

Міністерство внутрішніх справ ініціює ініціює держреєстрацію нових автомобілів через юрособи та фізособи, а ткоеж заборону державної реєстрації автомобілів, які були ввезені в Україну як ті, які підлягають утилізації.

Про це йдеться в проєкті постанови про зміни державної реєстрації автомобілів, який оприлюднило МВС, передають Українські Новини.

Проєктом постанови вводиться нова норма, згідно з якою для здійснення реєстрації транспортного засобу приймаються документи, складені за межами України, за участю посадових осіб компетентних органів або надіслані від таких органів, за умови їх перекладу на державну мову консульськими установами Міністерства закордонних справ України або офіційними органами інших держав шляхом проставлення апостиля на документах у порядку, визначеному Гаазькою конвенцією, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів, від 5 жовтня 1961 року.

Без легалізації такі документи приймаються у тих випадках, коли це передбачено законодавством України, міжнародними договорами, в яких бере участь Україна.

Такі документи також можуть бути скріплені гербовою печаткою відповідно до вимог Конвенції про правову допомогу і правові відносини з цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22 січня 1993 року, якщо інше не передбачено міжнародними угодами України.

Також проєкт постанови передбачає, що документи, які засвідчують, що транспортний засіб підлягає утилізації, не є документами, які підтверджують реєстрацію транспортного засобу.

За даними ЗМІ, в США, якщо автомобіль розбитий, то вилучається техпаспорт автомобіля та видається документ про те, що транспортний засіб підлягає утилізації.

На даний момент такий документ не забороняє держреєстрацію ввезених в Україну автомобілів.

Як повідомляли Українські Новини, за підробку автомобільного номерного знака Рада хоче позбавляти волі на 5-7 років.

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