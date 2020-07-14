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14 липня 2020, вівторок, 17:42 6
Кабмін 2020-07-14T18:30:02+03:00
Українські Новини
МВС ініціює держреєстрацію нових автомобілів через юросіб та фізосіб

МВС ініціює держреєстрацію нових автомобілів через юросіб та фізосіб

Ирина Николенко
мвс, МВС України, Реєстрація транспортних засобів, автомобілі
Автомобілі
Автомобілі

Після того, як Міністерство внутрішніх справ відновило можливість реєструвати авто в пересувному центрі МВС, відомство ініціює дозвіл сервісним центрам проводити державну реєстрацію та перереєстрацію транспортних засобів через суб'єктів господарювання, які стоять на обліку в Головному сервісному центрі МВС і здійснюють продаж нових автомобілів.

Про це сказано в опублікованому МВС відповідному проекті постанови Кабміну, передають Українські Новини.

Також, згідно з проектом постанови, держреєстрацію авто можуть проводити через центри надання адмінпослуг.

МВС також ініціює заборону перереєстрації автомобілів для власників, інформація про яких міститься в Єдиному реєстрі боржників.

Передбачається, що документи, які свідчать, що автомобіль підлягає утилізації, не є документами, які підтверджують реєстрацію транспортного засобу.

Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада має намір збільшити штраф з 2,5—4,2 тис. гривень до 17—20,4 тис. гривень та позбавляти волі на 5-7 років за підробку, заміну або знищення ідентифікаційного номерного знака транспортного засобу.

Верховна Рада має намір посилити відповідальність водіїв за скоєння у стані алкогольного сп'яніння ДТП зі смертельним наслідком до 12 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортним засобом строком від 7 до 10 років.

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