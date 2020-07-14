МВС ініціює держреєстрацію нових автомобілів через юросіб та фізосіб

Після того, як Міністерство внутрішніх справ відновило можливість реєструвати авто в пересувному центрі МВС, відомство ініціює дозвіл сервісним центрам проводити державну реєстрацію та перереєстрацію транспортних засобів через суб'єктів господарювання, які стоять на обліку в Головному сервісному центрі МВС і здійснюють продаж нових автомобілів.

Про це сказано в опублікованому МВС відповідному проекті постанови Кабміну, передають Українські Новини.

Також, згідно з проектом постанови, держреєстрацію авто можуть проводити через центри надання адмінпослуг.

МВС також ініціює заборону перереєстрації автомобілів для власників, інформація про яких міститься в Єдиному реєстрі боржників.

Передбачається, що документи, які свідчать, що автомобіль підлягає утилізації, не є документами, які підтверджують реєстрацію транспортного засобу.

Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада має намір збільшити штраф з 2,5—4,2 тис. гривень до 17—20,4 тис. гривень та позбавляти волі на 5-7 років за підробку, заміну або знищення ідентифікаційного номерного знака транспортного засобу.

Верховна Рада має намір посилити відповідальність водіїв за скоєння у стані алкогольного сп'яніння ДТП зі смертельним наслідком до 12 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортним засобом строком від 7 до 10 років.