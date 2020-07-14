Шквали до 22 м/с, град та зливи. Рятувальники попередили про штормову погоду

14 липня в деяких областях України очікується погіршення погодних умов, а саме шквали, град і значні дощі. Про це йдеться в повідомленні пресслужби ДержНС з посиланням на дані Укргідрометцентру, передають Українські Новини.

Так, повідомляється, що погіршення погоди очікується на Лівобережжі.

"За даними Укргідрометцентру, 14 липня на Лівобережжі грози, в окремих районах град та шквали 17-22 м/с. В Сумській, Чернігівській, Полтавській і Харківській областях значні дощі, у південних та центральних областях пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпеки)", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що на річці Стрв'яж біля с. Лука (Самбірський р-н Львівської обл.) Очікується продовження підйому рівня води на 0,2 - 1,0 м над рівнем 13 липня на 16 годину. На тлі підвищеної водності - затоплення заплави, сільськогосподарських угідь, можливе досягнення відміток початкового затоплення окремих господарських об'єктів і будинків, прибічної інфраструктури.

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