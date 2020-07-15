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15 липня 2020, середа, 10:38 6
Судова влада 2020-07-15T12:15:02+03:00
Українські Новини
З золотого злитка, ікон та золотих сережок Богатирьової зняли арешт

З золотого злитка, ікон та золотих сережок Богатирьової зняли арешт

Валерия Драгомирова
Партія регіонів, Арешт майна, Раїса Богатирьова
Раїса Богатирьова
Раїса Богатирьова

Арешт золотого злитка, значка "Партії регіонів", низки ікон та іншого майна колишнього міністра охорони здоров'я Раїси Богатирьової Вищий антикорупційний суд скасував.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

До суду надійшло клопотання адвоката Богатирьової з проханням зняти арешт з його майна.

8 липня суд задовольнив його і зняв арешт з: 30 850 гривень, 1 650 євро, 1500 доларів, золотого злитка вагою 2,5 грама виробництва Швейцарії, ікони "Господь Вседержитель", ікони з зображенням святих, ікони із зображенням Ігумена Почаївського, ікони із зображенням Пресвятої Богородиці Курської "Знамення", ікони із зображенням Божої матері, ікони із зображенням Ангела-хранителя, ікони з зображенням святої мучениці Раїси, вази для цукерок, картини із зображенням народження Ісуса Христа, двох золотих сережок 585 проби вагою 7,72 грама, значка "Партії Регіонів" та інших цінностей.

Все це майно було заарештовано в рамках розслідування справи про причетність Богатирьової до розкрадання бюджетних коштів.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала запобіжний захід у вигляді арешту колишньому міністрові охорони здоров'я Раїсі Богатирьовій.

Також термін заборони на виїзд за кордон для колишнього міністра охорони здоров'я Раїси Богатирьової минув.

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