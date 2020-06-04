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04 червня 2020, четвер, 23:19 6
Судова влада 2020-06-05T00:15:01+03:00
Українські Новини
Суд скасував арешт ексміністра охорони здоров'я Богатирьової

Суд скасував арешт ексміністра охорони здоров'я Богатирьової

Надежда Комендантова
Суд, Арешт, Раїса Богатирьова
Раїса Богатирьова. Фото: old.moz.gov.ua
Раїса Богатирьова. Фото: old.moz.gov.ua

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала запобіжний захід у вигляді арешту колишньому міністрові охорони здоров'я Раїсі Богатирьовій, у якої ще в жовтні 2019 закінчився термін заборони на виїзд за кордон

Про це сказано в повідомленні прес-служби суду, передають Українські Новини.

"Через невручення повідомлення про підозру прокуратурою Києва Апеляційна палата скасувала запобіжний захід колишньому віце-прем'єр міністру України - міністру охорони здоров'я", - сказано в ньому.

У четвер Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду розглянула апеляційну скаргу захисника підозрюваної на рішення слідчого судді Печерського районного суду, яким до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

За результатами судового розгляду суд скасував постанову слідчого судді Печерського районного суду та відмовив у задоволенні клопотання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу.

Приймаючи таке рішення, суд апеляційної інстанції виходив з того, що прокуратура, згідно з повідомленням, допустила грубі порушення норм Кримінально-процесуального кодексу в частині належного вручення повідомлення про підозру.

Також прес-служба повідомляє, що під час судового розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчим суддею Печерського районного суду не були вжиті заходи для усунення порушень.

Ці порушення стали підставою для скасування ухвали слідчого судді Печерського районного суду від 28 серпня 2019 року і відмови у задоволенні клопотання про обрання запобіжного заходу.

Як повідомляли Українські Новини, 27 серпня правоохоронні органи затримали Раїсу Богатирьову в аеропорту в Києві.

Раніше Прокуратура Києва просила Печерський суд розглянути питання про взяття під варту Богатирьової.

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