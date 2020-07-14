За підробку автомобільного номерного знака Рада хоче позбавляти волі на 5-7 років

У той час, як депутати пропонують штрафувати казино, Верховна Рада має намір збільшити штраф з 2,5-4,2 тис. гривень до 17-20,4 тис. гривень та позбавляти волі на 5-7 років за підробку, заміну або знищення ідентифікаційного номерного знака транспортного засобу.

За ухвалення законопроєкту № 3301 за основу проголосували 274 депутати при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Документом пропонується внести зміни до ст. 290 Кримінального кодексу, передбачивши, що за незаконне внесення змін, підробку, заміну або знищення ідентифікаційного номера транспортного засобу, яким незаконно заволоділи його реалізацію, а також за створення або утримання місць, у яких здійснюється приховування, розукомплектування чи переобладнання транспортних засобів, накладається штраф від 17 тис. до 20,4 тис. гривень (1 000-1 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) або обмеження волі на строк від 3 до 5 років, або позбавленням волі на той самий строк.

За ті ж дії, вчинені організованою групою чи злочинною організацією, пропонується карати позбавленням волі на термін від 5 до 7 років з конфіскацією майна.

Також законопроєктом пропонується замінити у ст. 289 Кримінального кодексу слова "завдали значної матеріальної шкоди" на "вчинені у значних розмірах" і "вчинені у великих розмірах".

Як повідомляли Українські Новини, Рада планує посилити покарання за водіння в нетверезому вигляді. Також у Раді мають намір штрафувати за спам на суму до 3,4 тис. гривень.