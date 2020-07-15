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Lifestyle 2020-07-15T11:15:03+03:00
Українські Новини
Сьогодні середина літа. Хто святкує День ангела і як привітати

Сьогодні середина літа. Хто святкує День ангела і як привітати

Ирина Николенко
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15 липня середина літа
15 липня середина літа

Сьогодні, 15 липня, середина літа, а також День ангела відзначають Арсеній і Марія в той час, як в липні в українців буде більше робочих днів. Українські Новини зробили підбірку красивих привітань в картинках і головні прикмети цього дня.

15 липня відзначається календарна середина літа.

Також у цей день за народними прикметами можна передбачити погоду на літо і осінь.

Народні прикмети:

Якщо у цей день на деревах спостерігається жовте листя, то осінь і зима будуть ранніми;

Якщо в лісі багато ягід, то зима буде морозною;

Якщо сьогодні вийти в поле, вмитися джерельною водою і витертися вишитим рушником, то можна поліпшити здоров'я;

Якщо птахи літають низько, то день буде дощовим.

Також 15 липня День ангела відзначають Арсеній і Марія.

Гарні привітання в картинках.

День ангела. Фото: telegraf.com.ua

Привітання в картинках. Фото: facedobra.com

День ангела святкує Марія. Фото: inlviv.in.uaДень ангела святкує Марія. Фото: inlviv.in.ua

Привітання з Днем ангела у картинках. Фото: 24tv.uaПривітання з Днем ангела у картинках. Фото: 24tv.ua

Раніше Українські Новини повідомляли, у липні, погода в Україні у другій половині місяця в південних областях буде помірно спекотною.

Також в липні очікується кілька довгих магнітних бур: коливання очікуються на початку та в кінці місяця.

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