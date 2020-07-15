Сьогодні середина літа. Хто святкує День ангела і як привітати

Сьогодні, 15 липня, середина літа, а також День ангела відзначають Арсеній і Марія в той час, як в липні в українців буде більше робочих днів. Українські Новини зробили підбірку красивих привітань в картинках і головні прикмети цього дня. 15 липня відзначається календарна середина літа. Також у цей день за народними прикметами можна передбачити погоду на літо і осінь. Народні прикмети: Якщо у цей день на деревах спостерігається жовте листя, то осінь і зима будуть ранніми; Якщо в лісі багато ягід, то зима буде морозною; Якщо сьогодні вийти в поле, вмитися джерельною водою і витертися вишитим рушником, то можна поліпшити здоров'я; Якщо птахи літають низько, то день буде дощовим. Також 15 липня День ангела відзначають Арсеній і Марія. Гарні привітання в картинках. День ангела. Фото: telegraf.com.ua Привітання в картинках. Фото: facedobra.com День ангела святкує Марія. Фото: inlviv.in.ua Привітання з Днем ангела у картинках. Фото: 24tv.ua Раніше Українські Новини повідомляли, у липні, погода в Україні у другій половині місяця в південних областях буде помірно спекотною. Також в липні очікується кілька довгих магнітних бур: коливання очікуються на початку та в кінці місяця.