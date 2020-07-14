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14 липня 2020, вівторок, 05:50 5
Життя 2020-07-14T06:15:02+03:00
Українські Новини
Помірна спека і зливи: синоптик дав прогноз погоди на липень для відпочивальників

Помірна спека і зливи: синоптик дав прогноз погоди на липень для відпочивальників

Надежда Комендантова
Прогноз, Прогноз погоди, відпочинок, Прогноз на липень
Пляж.
Пляж.

Тоді як синоптики прогнозували аномальну спеку з тропічними дощами і посухою в липні, погода в Україні у другій половині липня у південних областях буде помірно спекотною.

Про те, якою буде погода в Одеській і Полтавській області до кінця місяця, розповів синоптик Леонід Горбань в інтерв'ю телеканалу "Україна 24", пише РБК-Україна.

Як розповів синоптик в Одеській області у липні будуть кілька прохолодних днів, проте в більшості  – помірна спека.

"Я розповім про Одеську область, що цікавить відпочивальників, і про свою рідну Полтавщину. Згідно з розрахунком, зниження температури з 12-13 липня йде до +25. Невелика спека буде 19-21 липня: на півдні - +27...+29, на Полтавщині - +28...+30. До 22 липня знову пониження температури: по Одеській області практично весь кінець липня буде температура +25...+27. А в Полтавській області 21-22 липня +28...+29, а після 22 липня зниження до +24...+26", — повідомив синоптик.

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З слів Горбаня, спекотна погода чергуватиметься опадами.

"Щодо дощів — у Полтавській області дощі 21-22, 24-25 та 28-29 липня. В Одеській області їх значно менше, тільки 28-29 липня більш-менш сильний дощ", — додав синоптик.

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Нагадаємо, Укргідрометцентр прогнозує в липні спеку до +41 градуса в Харківській, Луганській, Херсонській та Одеській областях.

Синоптик дав докладний прогноз на все літо в Україні.

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