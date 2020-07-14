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14 липня 2020, вівторок, 08:30 12
Силові структури 2020-07-14T10:45:03+03:00
Українські Новини
Загострення на Донбасі. Загинули троє українських військових, ще двоє поранені

Загострення на Донбасі. Загинули троє українських військових, ще двоє поранені

Анна Рудык
ЗСУ, обстріли в зоні ООС, Бойовики, зона оос
ООС. Фото: штаб ООС
ООС. Фото: штаб ООС

У зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі, вчора, 13 липня, збройні формування РФ 18 разів порушили режим припинення вогню, застосовуючи заборонену мінськими домовленостями зброю. Загинули три бійці ЗСУ, ще двоє - поранені і травмовано.

Про це йдеться в повідомленні штабу ООС, передають Українські Новини.

Так, повідомляється, що в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід", поблизу Сартани і Водяного противник відкривав вогонь з 120-мм мінометів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", найбільша ворожа озброєна активність спостерігалася неподалік Луганського, Кримського і Оріхове. На цих ділянках лінії фронту противник вів вогонь з мінометів калібру 120 мм. Також збройні формування РФ обстріляли і ділянку розведення сил і засобів №2 Золоте випустивши 1 міну калібру 120 мм

Крім того, під час евакуації тіла загиблого військовослужбовця, поблизу селища Зайцеве, пересуваючись до місця загибелі нашого захисника, евакуаційна група потрапила в заздалегідь підготовлену засідку окупантів.

"Ворог безжально застосував стрілецьке озброєння, практично впритул розстрілявши представників евакуаційної групи. У результаті обстрілу загинув військовий медик, один воїн отримав поранення, а ще один - бойове травмування. Подальші евакуаційні заходи були неможливі, адже ворог продовжив обстріл із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів. У цю мить тіла наших захисників перебувають на місці обстрілу і потребують евакуації.

Загалом, за минулу добу, на жаль, троє наших мужніх захисників загинули, один був поранений і ще один отримав бойове травмування. Командування Об'єднаних сил висловлює глибокі співчуття рідним і близьким загиблих українських героїв, - йдеться в повідомленні.

За підтвердженими даними розвідки, за минулу добу наші захисники знищили одного і поранили двох загарбників.

З початку поточної доби збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню. В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід", противник вів вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів неподалік Авдіївки.

За наявною інформацією втрат за поточну добу серед наших захисників немає.

Як повідомляли Українські Новини, 12 липня на Донбасі бойовики обстріляли житлові будинки, були поранені шестеро українських військових.

Також 11 липня бойовики 10 раз обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил, 3 військових отримали поранення.

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