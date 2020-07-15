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15 липня 2020, середа, 09:12 9
Економіка 2020-07-15T11:30:05+03:00
Українські Новини
Яблучний сезон в Україні розпочався рекордно високими цінами

Яблучний сезон в Україні розпочався рекордно високими цінами

Валерия Драгомирова
яблука, ціни на яблука, сезон яблук
Яблука
Яблука

В Україні перші яблука сортів "Ерлі Женева" і "Білий Налив" продавці найбільшого в Західній Україні гуртового ринку "Шувар" пропонують по 15-25 грн/кг залежно від калібру в той час, як сезон збору врожаю яблук в 2020 році почався із затримкою на 7-10 днів до попереднього року, порівняно з останнім врожайним 2018 роком урожай почали збирати майже на місяць пізніше.

Особливістю поточного сезону є не тільки пізній старт, але і рекордно високі ціни на перші яблука, пише shuvar.com.

Рік тому перший урожай фермери продавали не дорожче 15 грн/кг.

За словами Тетяни Гетьман, керівника департаменту "Аналітика" ОРСП "Шувар", для високих цін на є кілька причин. По-перше, сезон розпочався без перехідних запасів торішніх яблук, які закінчилися ще місяць тому і останню партію врожаю 2019 виробники продавали по 25-35 грн/кг - рекорд для яблук за всі роки незалежності нашої країни.

"По-друге, на ринку фруктів конкуренція в цьому році значно слабкіша, ніж у попередні роки. Сезон кісточкових затягується, урожай цих фруктів і ягід в нашій країні та країнах Європи не найкращий, тому ціни досить високі. Порівняно з вартістю абрикосів 35-40 грн/кг ціни на перші яблука виглядають досить привабливими", - додає Гетьман.

Як повідомляли Українські Новини, на ринки почали завозити кавуни з півдня. Крім того, на ринку різко впали ціни на рожеві помідори через підвищення пропозиції тепличної ягоди.

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