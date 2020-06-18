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18 червня 2020, четвер, 09:21 6
Економіка 2020-06-18T10:45:02+03:00
Українські Новини
На ринках різко впали ціни на рожеві помідори: їх дуже багато

На ринках різко впали ціни на рожеві помідори: їх дуже багато

Ольга Фандорина
Фермери, овочі, гуртові ціни, Ціни на базарі
Рожеві помідори. Фото: ogoroddoma.ru
Рожеві помідори. Фото: ogoroddoma.ru

У той час, як у магазинах продають імпортні овочі, сьогодні в Україні різко зросла пропозиція на тепличний помідор. Зростання пропозиції спостерігалося останні два дні, але особливо помітно це проявилося під час ранкової торгівлі 17 червня 2020 року на гуртових ринках країни, коли дуже багато виробників і посередників привезли власну продукцію. Про це повідомляє EastFruit.

Особливо складна ситуація з рожевим помідором – його пропонують непропорційно багато, тому і ціни на нього виявилися нижче, ніж на червоний. Вранці гуртові ціни на рожевий помідор знизилися до 10-15 грн/кг за реальні угоди (37-56 центів США за кг). Навіть за червоний давали 14-16 грн/кг (52-60 центів). Жовтий помідор продавався найдорожче – по 15-17 грн/кг (56-63 центи). Правда, ближче до обіду ціни збільшилися на 3-4 грн/кг, але і обсяги торгівлі знизилися.

Не дивлячись на те, що ціни падають, активність гуртовиків оцінюється як низька. Усі фермери відзначають, що кількість пропозиції заважає продавати. Практично всі закупники після того, як озвучена дуже прийнятна ціна на томат, починають торгуватися, щоб збити ще більше. Багатьом це вдається, особливо якщо виробник поспішає розпродати продукцію.

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