Рада сьогодні розгляне створення 133 укрупнених районів і призначення місцевих виборів

Верховна Рада в середу, 15 липня, розгляне проєкти постанов №3809 про призначення місцевих виборів на 25 жовтня та №3650 про створення 133 укрупнених районів.

Про це йдеться в порядку денному засідання парламенту, передають Українські Новини.

Першими на порядку вказано проєкти постанов №№ 3768 і 3769 про визначення представників парламенту до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Державного бюро розслідувань і про визначення представників парламенту до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі відповідно.

Далі в першому читанні парламентарі розглянуть законопроєкти №№ 3642 про підстави відсутності депутатів на пленарних засіданнях і засіданнях парламентських комітетів і 3644 про можливість депутатів призначати помічників-консультантів без освіти.

Також Рада розгляне проєкти постанов №№ 3645 про фінансове забезпечення помічників-консультантів депутата і 3798 про календарний план 4-ї сесії парламенту.

Далі в першому читанні парламент розгляне законопроєкти №№ 3608 про зміни до Регламенту Ради в частині проведення пленарних засідань, 3614 про зміни до Бюджетного кодексу в частині приведення у відповідність положень бюджетного законодавства в зв'язку із завершенням адміністративно-територіальної реформи, 3504 і 3504-1 про медіацію, 3707 про запровадження електронної форми виконавчого документа.

Крім цього, в другому читанні Рада має намір розглянути законопроєкти №№ 2398-д про оборонні закупівлі, 2412-д про розвідку, 2414-д про діяльність Служби зовнішньої розвідки, 3355-1 про дозвіл суб'єктам декларування не декларувати майно, що записане на неповнолітніх дітей, які проживають окремо.

Також на порядку денному законопроєкт № 3718 про основи молодіжної політики для включення до порядку денного та прийняття рішення.

Як повідомляли Українські Новини, у вівторок Рада легалізувала гральний бізнес.

Депутати зареєстрували 2 постанови про скасування результатів голосування за легалізацію грального бізнесу.

За словами голови фракції "Слуга народу" в Раді Давида Арахамії парламент у п'ятницю, 17 липня, розгляне проєкти постанов про скасування результатів голосування за легалізацію грального бізнесу.