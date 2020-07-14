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14 липня 2020, вівторок, 18:23 10
Верховна Рада і партії 2020-07-14T19:45:02+03:00
Українські Новини
Рада 17 липня розгляне постанови про скасування результатів голосування за легалізацію грального бізнесу

Рада 17 липня розгляне постанови про скасування результатів голосування за легалізацію грального бізнесу

Ирина Николенко
Верховна Рада, Верховна Рада України, легалізація грального бізнесу, фракція
Казино. Фото: pixabay
Казино. Фото: pixabay

Верховна Рада у п'ятницю, 17 липня, розгляне проекти постанов №2285-д-П і №2285-д-П1 про скасування результатів голосування за легалізацію грального бізнесу, які зареєстрували в парламенті. Про це голова фракції "Слуга народу" в Раді Давид Арахамія розповів журналістам, передають Українські Новини.

"... треба ще провести комітет, щоб через комітет у залі проголосувати за скасування цих постанов (про скасування результатів голосування за легалізацію грального бізнесу), я думаю що в п'ятницю всі ці питання будуть вирішені і можна буде давати Президенту на підпис", — сказав він.

Згідно із законодавством, поки Рада не розгляне ці проекти постанови, голова парламенту Дмитро Разумков не має права підписувати відповідний закон.

Він також повідомив, що через те, що легалізація грального бізнесу була проголосована, Рада не буде проводити позачергові засідання для розгляду інших питань, а перенесе їх на ранкові пленарні засідання.

Як повідомляли Українські Новини, у вівторок на засіданні Рада легалізувала гральний бізнес в Україні.

Відповідно до закону про гральний бізнес, дозволяється відкривати зали з ігровими автоматами, але тільки в готелях з 3-5 зірками.

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