Електронний кабінет і книга обліку доходів: список змін у роботі ФОП

В Україні спростили роботу фізичних осіб-підприємців. Про це повідомляє РБК-Україна. Згідно з законом, копії податкових повідомлень-рішень та інші документи, які податковий орган надсилає платнику податку, відображатимуться в електронному кабінеті. У документі прописана норма, що контролюючий орган повинен вести листування з платниками податків, які подали заяву про бажання отримувати документи через електронний кабінет. Законопроєкт передбачає такі новації: скасування обов'язкового ведення книги обліку доходів для "спрощенців" - неплатників ПДВ; можливість отримувати електронні листи від податкової в електронному кабінеті і на e-mail; скасування заяви на приєднання до договору про визнання електронних документів; автоматичну реєстрацію скарг платника в електронному кабінеті; відображення в електронному кабінеті платника податків поряд із сумами податкових зобов'язань дати їх виникнення; спрощення для підприємця механізму доведення відсутності своєї вини в разі виникнення технічних помилок. Раніше Кабмін виділив ФОПам, що не працювали через карантин 1,6 млрд грн на компенсацію з догляду за дитиною. Також раніше Рада підняла річні ліміти обороту для фізосіб-підприємців. Раніше в Раді пропонували встановити податки для фізичних осіб в залежності від місячного або сукупного річного доходу.