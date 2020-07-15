Електронний кабінет і книга обліку доходів: список змін у роботі ФОП

Згідно з законом, копії податкових повідомлень-рішень та інші документи, які податковий орган надсилає платнику податку, відображатимуться в електронному кабінеті.

У документі прописана норма, що контролюючий орган повинен вести листування з платниками податків, які подали заяву про бажання отримувати документи через електронний кабінет.

Законопроєкт передбачає такі новації:

скасування обов'язкового ведення книги обліку доходів для "спрощенців" - неплатників ПДВ;

можливість отримувати електронні листи від податкової в електронному кабінеті і на e-mail;

скасування заяви на приєднання до договору про визнання електронних документів;

автоматичну реєстрацію скарг платника в електронному кабінеті;

відображення в електронному кабінеті платника податків поряд із сумами податкових зобов'язань дати їх виникнення;

спрощення для підприємця механізму доведення відсутності своєї вини в разі виникнення технічних помилок.

Раніше Кабмін виділив ФОПам, що не працювали через карантин 1,6 млрд грн на компенсацію з догляду за дитиною.

Також раніше Рада підняла річні ліміти обороту для фізосіб-підприємців.