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15 липня 2020, середа, 06:16 9
Економіка 2020-07-15T07:00:03+03:00
Українські Новини
Електронний кабінет і книга обліку доходів: список змін у роботі ФОП

Електронний кабінет і книга обліку доходів: список змін у роботі ФОП

Ольга Фандорина
ФОП, Верховна Рада, податки, платники податків
ФОП, Фото: jurist.lviv.ua
ФОП, Фото: jurist.lviv.ua

В Україні спростили роботу фізичних осіб-підприємців. Про це повідомляє РБК-Україна.

Згідно з законом, копії податкових повідомлень-рішень та інші документи, які податковий орган надсилає платнику податку, відображатимуться в електронному кабінеті.

У документі прописана норма, що контролюючий орган повинен вести листування з платниками податків, які подали заяву про бажання отримувати документи через електронний кабінет.

Законопроєкт передбачає такі новації:

  • скасування обов'язкового ведення книги обліку доходів для "спрощенців" - неплатників ПДВ;
  • можливість отримувати електронні листи від податкової в електронному кабінеті і на e-mail;
  • скасування заяви на приєднання до договору про визнання електронних документів;
  • автоматичну реєстрацію скарг платника в електронному кабінеті;
  • відображення в електронному кабінеті платника податків поряд із сумами податкових зобов'язань дати їх виникнення;
  • спрощення для підприємця механізму доведення відсутності своєї вини в разі виникнення технічних помилок.

Раніше Кабмін виділив ФОПам, що не працювали через карантин 1,6 млрд грн на компенсацію з догляду за дитиною.

Також раніше Рада підняла річні ліміти обороту для фізосіб-підприємців.

Раніше в Раді пропонували встановити податки для фізичних осіб в залежності від місячного або сукупного річного доходу.

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