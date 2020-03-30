Верховна Рада підняла річні ліміти обороту для фізосіб-підприємців в той час, як НБУ спростив отримання кредиту для фізичних осіб.

За прийняття в цілому законопроєкту №3275 проголосували 312 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Законопроєкт пропонує підвищити річні ліміти для фізосіб-підприємців, у рамках яких вони зможуть зберегти знижені податкові ставки: для 1-ї групи - з 0,3 млн гривень до 1 млн гривень на рік; для 2-ї групи - з 1,5 млн гривень до 5 млн гривень на рік; для 3-ї групи - з 5 млн до 7 млн гривень на рік.

Раніше 3 депутата Ради в законопроекті №2338 пропонували парламенту підняти річні ліміти для підприємців, а також для підприємців 1-ї групи, що надають побутові послуги, запровадити податкову ставку 0%.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк констатував, що підвищення ліміту для фізосіб з переказу коштів за кордон не матиме впливу на валютний ринок.

Раніше в Раді пропонували встановити податки для фізичних осіб в залежності від місячного або сукупного річного доходу.