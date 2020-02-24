У Раді пропонують встановити податки для фізосіб в залежності від місячного або сукупного річного доходу

6 депутатів Верховної Ради пропонують парламенту встановити прогресивну ставку податку на доходи фізичних осіб в залежності від місячного або сукупного річного рівня доходів.

Про це йдеться в законопроєкті №3076 від 17 лютого, передають Українські Новини.

Запропонованим законопроєктом пропонується врегулювати такі проблемні питання: звільнити від оподаткування податком на доходи фізичних осіб і військовим збором доходи фізичних осіб у формі відсотків по депозитах; встановити розмір мінімального неоподатковуваного доходу для фізичних осіб з невеликим і середнім розміром місячного доходу, що дорівнює розміру мінімальної заробітної плати на 1 січня відповідного року і що буде звільнятися від оподаткування податком на доходи фізичних осіб і військовим збором.

Також документом пропонується встановити прогресивну ставку податку на доходи фізичних осіб залежно від місячного або сукупного річного рівня доходів фізичних осіб у формі заробітної плати, винагород та інших виплат відповідно до умов цивільно-правового договору, і доходів самозайнятих осіб.

Цим законопроєктом пропонується встановити таку шкалу оподаткування податком на доходи фізичних осіб: розмір місячного доходу до 5 мінімальних зарплат включно - 15%, від 5 до 15 мінімальних зарплат включно - 18%, від 15 до 50 мінімальних зарплат - 21%, від 50 до 200 мінімальних зарплат включно - 24%, понад 200 мінімалок - 27%.

Базою для застосування ставки податку в перших двох випадках буде оподатковуваний дохід за вирахуванням суми мінімального неоподатковуваного доходу, якщо застосовується; а в другому, третьому і четвертому варіантах відповідно - сума перевищення оподатковуваного доходу понад 15, 50 і 200 розмірів мінімальної заробітної плати (при цьому право на відрахування суми мінімального неоподатковуваного доходу відсутнє).

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