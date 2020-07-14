У трьох знаків зодіаку можливі проблеми сьогодні, — астролог

У вівторок у Тельців, Терезів, Скорпіонів можуть виникати проблеми у справах, у той час, як у понеділок Львів, Козерогів і Водоліїв супроводжував успіх. Докладно про те, що чекає представників цих знаків зодіаку, розкажуть Українські Новини.

Телець

Тельців чекає складний день. Можливі дрібні конфлікти з оточенням. Рішення важливих питань зірки радять відкласти. Крім того, плани можуть кардинально змінюватися, тому не варто будувати ілюзій на рахунок майбутнього, доки не проясняться події сьогоднішнього дня. У цей період намагайтеся не глибоко вдаватися в смисл, пливіть за течією.

Ваги

Обставини сьогоднішнього дня можуть складатися не на користь Ваг. Вони схильні до різкої зміни настрою, зайвої нервозності, що може спровокувати конфлікт з оточенням. У вівторок можуть виникати розчарування через минулі образи, які представники цього знака ніяк не може викинути з голови. У другій половині дня будьте уважні в дорозі, є ризик травмуватися.

Скорпіон

День у Скорпіонів буде складний. У цей період будьте зосереджені на тому, що відбувається, неуважність можуть зіграти злий жарт. Можна щось втратити або забути в найневідповідніший момент. У вівторок приділіть увагу своєму здоров'ю, активний відпочинок, заняття спортом будуть корисними для вас, піднімуть ваш настрій і зміцнять дух. Також зірки радять подбати про кохану людину, вона, як ніколи, потребує вашої уваги.

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