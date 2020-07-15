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15 липня 2020, середа, 07:15 6
Верховна Рада і партії 2020-07-15T07:30:01+03:00
Українські Новини
Рада має намір дозволити орендувати держмайно без аукціону спортшколам і базам олімпійської підготовки

Рада має намір дозволити орендувати держмайно без аукціону спортшколам і базам олімпійської підготовки

Ирина Николенко
Верховна Рада, Верховна Рада України, Оренда приміщень, законопроєкт
Спорт
Спорт

Верховна Рада має намір надати право спортивним школам, базам олімпійської та паралімпійської підготовки на оренду державного і комунального майна  без проведення аукціону тоді, як ВР ввела підтримку дитячих центрів "Артек" і "Молода гвардія" в період карантину.

За ухвалення законопроєкту №3550 за основу проголосували 330 депутатів при необхідних 226, передають Українські Новини.

Документом пропонується надати право на отримання в оренду державного та комунального майна без проведення аукціону базам олімпійської та паралімпійської підготовки, державним і комунальним спортивним клубам, дитячо-юнацьким спортивним школам, спеціалізованим навчальним закладам спортивного профілю, школам вищої спортивної майстерності, центрам олімпійської підготовки, центрам студентського спорту вищим навчальним закладам, фізкультурно-оздоровчим закладам, центрам фізичного здоров'я населення, центрам фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю.

А також спортивним клубам (крім спортивних клубів, що займаються професійним спортом), дитячо-юнацьким спортивним школам, спеціалізованим навчальним закладам спортивного профілю, школам вищої спортивної майстерності, центрам олімпійської підготовки, центрам студентського спорту вищих навчальних закладів, фізкультурно-оздоровчим закладам, центрам фізичного здоров'я населення, центрам фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, які є неприбутковими організаціями, внесеними до Реєстру неприбуткових установ і організацій.

Як повідомляли Українські Новини, Рада підвищила соціальну стипендію дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, до 150% прожиткового мінімуму у середньому на одну особу.

Також парламент легалізував гральний бізнес, відповідний законопроєкт підтримали 248 депутатів при мінімально необхідних 226.

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