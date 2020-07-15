Рада має намір дозволити орендувати держмайно без аукціону спортшколам і базам олімпійської підготовки

Верховна Рада має намір надати право спортивним школам, базам олімпійської та паралімпійської підготовки на оренду державного і комунального майна без проведення аукціону тоді, як ВР ввела підтримку дитячих центрів "Артек" і "Молода гвардія" в період карантину.

За ухвалення законопроєкту №3550 за основу проголосували 330 депутатів при необхідних 226, передають Українські Новини.

Документом пропонується надати право на отримання в оренду державного та комунального майна без проведення аукціону базам олімпійської та паралімпійської підготовки, державним і комунальним спортивним клубам, дитячо-юнацьким спортивним школам, спеціалізованим навчальним закладам спортивного профілю, школам вищої спортивної майстерності, центрам олімпійської підготовки, центрам студентського спорту вищим навчальним закладам, фізкультурно-оздоровчим закладам, центрам фізичного здоров'я населення, центрам фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю.

А також спортивним клубам (крім спортивних клубів, що займаються професійним спортом), дитячо-юнацьким спортивним школам, спеціалізованим навчальним закладам спортивного профілю, школам вищої спортивної майстерності, центрам олімпійської підготовки, центрам студентського спорту вищих навчальних закладів, фізкультурно-оздоровчим закладам, центрам фізичного здоров'я населення, центрам фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, які є неприбутковими організаціями, внесеними до Реєстру неприбуткових установ і організацій.

Як повідомляли Українські Новини, Рада підвищила соціальну стипендію дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, до 150% прожиткового мінімуму у середньому на одну особу.

Також парламент легалізував гральний бізнес, відповідний законопроєкт підтримали 248 депутатів при мінімально необхідних 226.